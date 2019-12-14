Россия не лишится права на проведение в Петербурге матчей Чемпионата Европы 2020 года по футболу, несмотря на санкции. Об этом сообщает «Фонтанка», со ссылкой на главу комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатана Тейлора.
ВАДА заявило о том, что Россия не лишится права на проведение Чемпионата Европы
«Я просто не принимаю мысль о том, что это решение мягкое. Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы – это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта», – пояснил Тейлор.
Добавим, что Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге – три матча группового этапа (Россия – Бельгия, Россия – Финляндия и Финляндия – Бельгия) и один из четвертьфиналов.
Напомним, Исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях — от летней Олимпиады-2020 в Токио, зимней Олимпиады-2022 в Пекине, Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, Универсиады в 2021 и 2023 годах. Рекомендация комитета по соответствию, выписанная 25 ноября комитетом по соответствию ВАДА, была одобрена единогласно.
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.
Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не исключил, что лишение сборной России флага и гимна на предстоящем Чемпионате Европы по футболу в 2020 году теоретически возможно. При этом он выразил уверенность, что достаточно сильные позиции в ФИФА и УЕФА смогут помочь отстоять интересы сборной в случае, если ВАДА примет рекомендацию.
В свою очередь виде-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд допустила, что исполком организации может отклонить рекомендацию на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях из-за позиции Международного олимпийского комитета.
За несколько часов до вынесения итогового решения исполкома стало известно, что комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства большинством призвал запретить российским спортсменом участвовать в Олимпиаде 2020 и 2022 года даже под нейтральным флагом. Такое решение поддержали 9 из 19 членом комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт.
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