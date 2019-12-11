Спортсмены сборной России по боксу отказались от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио под нейтральным флагом. Они требуют через суд добиться права выступать под триколором.
Российские боксеры отказались от участия в Олимпийских играх-2020 под нейтральным флагом
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«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал РИА «Новости» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Кремлев также заявил о необходимости прийти к соглашению со Всемирной антидопинговой комиссией, которое был позволило провести Чемпионат Европы по боксу 2021 года Кубок мира в 2020 году в России. «Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», — добавил он.
25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Тогда вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд допустила, что исполком организации может отклонить рекомендацию из-за позиции Международного олимпийского комитета.
За несколько часов до вынесения итогового решения исполкома стало известно, что комитет атлетов Всемирного антидопингового агенства большинством призвал запретить российским спортсменом учавствовать в Олимпиаде 2020 и 2022 года даже под нейтральным флагом. Такое решение поддержали 9 из 19 членом комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт. 9 декабря рекомендация была одобрена единогласно. Российские спортсмены отстранены от летней Олимпиады-2020 в Токио, зимней Олимпиады-2022 в Пекине, Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, а также Универсиады в 2021 и 2023 годах.
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