Российские боксеры отказались от участия в Олимпийских играх-2020 под нейтральным флагом

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал РИА «Новости» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев также заявил о необходимости прийти к соглашению со Всемирной антидопинговой комиссией, которое был позволило провести Чемпионат Европы по боксу 2021 года Кубок мира в 2020 году в России. «Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», — добавил он.