Россию на четыре года отстранили от участия во всех крупных спортивных соревнованиях, в том числе от двух Олимпиад. Глава WADA назвала приведший к этому допинговый скандал «самым большим в мировом спорте», а принятое решение – слишком мягким. «Собака.ru» разобралась, почему это произошло, пройдет ли в Петербурге чемпионат Европы по футболу и кто из россиян все же сможет побороться за медаль.
Крупнейший допинговый скандал в истории спорта: за что Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
Что вообще случилось?
Все началось с Олимпиады в Сочи в 2014 году – ее спортсмены из нашей страны провели очень успешно, получив 33 медали. Спустя полтора года россиян обвинили в государственной системе допинг-махинаций. О том, что допинг-пробы регулярно заменялись на сданные заранее, рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – перед тем, как заявить об этом, он уехал в США. Он утверждал, что к подмене анализов причастны государственные структуры – Минспорт, Центр спортивной подготовки и ФСБ.
После серии разбирательств Россия лишилась четырех медалей и больше десятка топовых спортсменов, дисквалифицированных за манипуляции с пробами. В 2015 году был опубликован отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором говорилось о массовом употреблении допинга российскими легкоатлетами – они не были допущены до игр 2016 года.
Новая волна проверок 2017 года привела к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года. В Пхенчхан поехали только приглашенные специальной комиссией МОК спортсмены, которые выступали под нейтральным флагом.
В сентябре 2018-го РУСАДА было восстановлено в правах авансом с условием, что эксперты WADA получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы. Российская сторона сорвала дедлайн, но все-таки передала базу в WADA. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в нее вносили изменения, причем даже за несколько дней до передачи, хотя к тому моменту она уже два года была изъята Следственным комитетом РФ. По данным экспертов, Россия удалила из документа «сотни предположительно негативных аналитических выводов», а также доказательства того, что лаборатория скрывала прием допинга спортсменами. Зато появились фейковые следы того, что ее правил из Америки Родченков, утверждают они.
Президент WADA Крэйг Риди сказал: «России была предоставлена возможность привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она продолжила придерживаться позиции обмана и отрицания. Поэтому мы отреагировали самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не участвовали и не воспользовались этими мошенническими действиями».
Какие соревнования пропустят российские спортсмены?
Летнюю Олимпиаду 2020 в Токио и зимнюю 2022 в Пекине, Параолимпиады, чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, по хоккею 2020, 2021, 2022, летние юношеские Олимпийские игры 2022 и Универсиады 2021 и 2023. Последняя должна была пройти в России, теперь, вероятно, место будет перенесено.
Это значит, что российские спортсмены совсем не смогут участвовать в соревнованиях?
Участие в соревнованиях даже под нейтральным флагом хотели запретить всем российским спортсменам – за это проголосовал, например, комитет легкоатлетов ВАДА, а также вице-президент агентства. Но в итоге было принято решение допустить до участия под нейтральным флагом тех, чьи фамилии не фигурировали в допинговом скандале. Кроме того, атлеты должны пройти тестирование на допинг по стандартам ВАДА перед соревнованием, в котором захотят участвовать.
Что такое нейтральный флаг?
Это белый флаг, под которым россияне уже выступали на Олимпиаде в 2018 году. Тогда в их форме можно было использовать только два из трех цветов флага страны, а также надпись «Олимпийский атлет из России». Теперь WADA ужесточили правила – названия страны не должно быть ни в каком виде. Гимн России был запрещен – спортсмены поднимались на пьедестал под гимн Олимпийского комитета, также будет происходить и в ближайшие четыре года.
Белый флаг впервые появился на Олимпиаде в Москве в 1980 году – тогда от участия отказались 67 стран из-за ввода советских войск в Афганистан. Некоторые государства разрешили своим спортсменам поехать на игры, но только под нейтральным флагом. В 1992 году под ним выступала бывшая сборная СССР, после – спортсмены из Индии и Кувейта из-за вмешательства государства в работу местных олимпийских комитетов.
Какие соревнования будут отменены в стране?
Кроме Универсиады, перенесут место проведения чемпионатов мира по пляжному футболу-2021 и волейболу-2022, хоккею-2023 и по по водным видам спорта-2025. При этом чемпионат мира по хоккею все же состоится в Петербурге в 2023 году – по крайней мере так заявила международная федерации хоккея.
Коснется ли запрет Чемпионата Европы в Петербурге?
Нет, запрет не касается континентальных турниров, то есть Чемпионат Европы по футболу состоится в Петербурге в 2020 году. В России смогут проходить этапы Кубка мира, клубные еврокубки и Гран-при по футболу, баскетболу и другим видам спорта.
Какие еще наказания понесет страна?
Россия не сможет принимать крупные мировые первенства и подавать на них заявки, а российские чиновники не смогут их посещать. Антидопинговое агентство лишится права проверять спортсменов. Также Россия заплатит штраф, размер которого предварительно составит около пяти миллионов долларов.
Будет ли Россия бороться за изменение решения?
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что профильные организации должны обжаловать отстранение от соревнований. У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, но глава организации Юрий Ганус уверен, что шансы опротестовать решение исполкома WADA – «нулевые». При этом министр спорта Павел Колобков заявил, что «перспективы апелляции достаточно хорошие».
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