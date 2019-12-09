Крупнейший допинговый скандал в истории спорта: за что Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Что вообще случилось?

Все началось с Олимпиады в Сочи в 2014 году – ее спортсмены из нашей страны провели очень успешно, получив 33 медали. Спустя полтора года россиян обвинили в государственной системе допинг-махинаций. О том, что допинг-пробы регулярно заменялись на сданные заранее, рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – перед тем, как заявить об этом, он уехал в США. Он утверждал, что к подмене анализов причастны государственные структуры – Минспорт, Центр спортивной подготовки и ФСБ.

После серии разбирательств Россия лишилась четырех медалей и больше десятка топовых спортсменов, дисквалифицированных за манипуляции с пробами. В 2015 году был опубликован отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором говорилось о массовом употреблении допинга российскими легкоатлетами – они не были допущены до игр 2016 года.

Новая волна проверок 2017 года привела к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года. В Пхенчхан поехали только приглашенные специальной комиссией МОК спортсмены, которые выступали под нейтральным флагом.

В сентябре 2018-го РУСАДА было восстановлено в правах авансом с условием, что эксперты WADA получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы. Российская сторона сорвала дедлайн, но все-таки передала базу в WADA. Комиссия, анализировавшая данные, установила: в нее вносили изменения, причем даже за несколько дней до передачи, хотя к тому моменту она уже два года была изъята Следственным комитетом РФ. По данным экспертов, Россия удалила из документа «сотни предположительно негативных аналитических выводов», а также доказательства того, что лаборатория скрывала прием допинга спортсменами. Зато появились фейковые следы того, что ее правил из Америки Родченков, утверждают они.

Президент WADA Крэйг Риди сказал: «России была предоставлена возможность привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она продолжила придерживаться позиции обмана и отрицания. Поэтому мы отреагировали самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не участвовали и не воспользовались этими мошенническими действиями».