Исполком ВАДА на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира

Ближайшие 4 года российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых соревнованиях под флагом страны. Также Россия лишилась права принимать Чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, исполком ВАДА вводит четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российским государственным служащим и членам руководства Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не исключил, что лишение сборной России флага и гимна на предстоящем Чемпионате Европы по футболу в 2020 году теоретически возможно. При этом он выразил уверенность, что достаточно сильные позиции в ФИФА и УЕФА смогут помочь отстоять интересы сборной в случае, если ВАДА примет рекомендацию.

В свою очередь виде-президент Всемирного антидопингового агенства Линда Хеллеланд допустила, что исполком организации может отклонить рекомендацию на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях из-за позиции Международного олимпийского комитета.

За несколько часов до вынесения итогового решения исполкома стало известно, что комитет атлетов Всемирного антидопингового агенства большинством призвал запретить российским спортсменом учавствовать в Олимпиаде 2020 и 2022 года даже под нейтральным флагом. Такое решение поддержали 9 из 19 членом комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт.