Комитет атлетов ВАДА призвал запретить россиянам участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет заявил о готовности позволить российским спортсменам соревноваться под нейтральным флагов в случае, если они докажут, что чисты. Однако большинство членов комитета атлетов ВАДА выступает против даже такой меры, требуя полностью запретить россиянам участвовать. «Мы настаиваем, что в случае более мягкой реакции выявленные манипуляции, мошенничество и обман будут только поощряться и закрепляться», — приводит BBC Sport слова членов комитета.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не исключил, что лишение сборной России флага и гимна на предстоящем Чемпионате Европы по футболу в 2020 году теоретически возможно. При этом он выразил уверенность, что достаточно сильные позиции в ФИФА и УЕФА смогут помочь отстоять интересы сборной в случае, если ВАДА примет рекомендацию.

В свою очередь виде-президент Всемирного антидопингового агенства Линда Хеллеланд допустила, что исполком организации может отклонить рекомендацию на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях из-за позиции Международного олимпийского комитета. Исполком ВАДА примет окончательное решение сегодня, 9 декабря.