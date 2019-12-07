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Фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» покинули стадионы во время матчей

В минувшую пятницу, 6 декабря, болельщики четырёх российских футбольных клубов покинули стадионы «Газпром-Арена» в Петербурге и «Арсенал» в Туле. Таким образом они поддержали фанатов московского «Спартака», которые были массово задержаны в Петербурге с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Так, фанаты петербургской команды «Зенит» ушли с трибун стадиона на 40-й минуте во время матча против московского «Динамо». Об этом рассказали комментаторы «Матч ТВ» в прямой трансляции, но тем не менее в эфире пустой «Вираж» ни разу не промелькнул.

Фанаты сине-бело-голубых заранее предупредили о своем намерении уйти со стадиона. «Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник»,  – написали они в Twitter. Трибуны также покинули приехавшие из Москвы болельщики «Динамо».

Акцию организовало объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия». По мнению организации, массовые задержания – «беспредел» и «провокация», а обвинения – «надуманные».

Напомним, в прошлые выходные «Зенит» играл со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Однако за день до матча в городе начали массово задерживать приехавших в Петербург спартаковцев. Сотрудники Центра «Э» задержали шестерых человек, которые скандировали «Дзюба вон, Дзюба кривоногий». 


По данным «Фонтанки», к утру 1 декабря в отделах полиции оказались 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро фанатов сине-бело-голубых. Трёх фанатов арестовали на 15 суток, около 30 оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве, многих отпустили.

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Сабина Алиева,
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