В Сосновом Бору откроется новая волейбольная арена вместимостью 2,5 тысяч человек

Волейбольный комплекс в Сосновом Бору станет самой крупной ареной для волейбола на Северо-Западе — вместимостью 2,5 тысяч человек с возможностью увеличения до 3 тысяч. На его строительство, которое началось в 2017 году, был потрачен 881,7 миллион рублей. Торжественное открытие состоится 25 января 2020 года — в этот день на арене пройдет один из выставочных матчей в рамках турнира, посвященного освобождению Ленинграда от блокады.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, регион рассчитывает, что арена станет домашней для волейбольной команды «Динамо». «Мы рассчитываем, что эта арена станет домашней для нашего «Динамо», которое играет в суперлиге, сегодня играет неплохо, идет на 5-м месте», — отметил губернатор.

Название для новой арены-рекордсмена выберут петербуржцы. «У нас следующий год — год 75-летия победы, было бы правильно, может, чтобы у арены появилось название, связанное с нашими победами, героикой, может, с конкретными людьми, кто совершил подвиг в те годы. Возможно, правильное решение — назвать по фамилиям великих спортсменов, которые прославили Ленинградскую область в настоящее время или в прошлом. Мне кажется, есть современная форма как интернет-голосование, было бы неплохо, чтобы власти это организовали», — добавил Дрозденко.

Напомним, власти Ленинградской области намерены обеспечить каждый город региона как минимум пятью спортивными объектами. Соответствующий стандарт поручил ввести губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — по его мнению, такая мера позволит привлечь к занятию спортом 55% населения области. Так, в Приморском районе Петербурге создадут туристический кластер с парками, спортивными центрами и круглогодичным горнолыжным спуском, а в Славянке — спортивный комплекс с ледовой ареной, тренажерными залами и бассейнами. Несмотря на протесты горожан, «Анна Нова» планирует возвести второй спортивный комплекс в Муринском парке. После череды митингов и акций градоначальники заявили о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами.