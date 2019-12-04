В рамках культурной программы предстоящего Чемпионата Европы по футболу 2020 года в Государственный Эрмитаж планирует представить в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит». Помимо экспозиции об истории команды в отдельных павильонах на Дворцовой площади могут быть показаны работы художников стран-участниц турнира.
К Евро-2020 в Главном штабе откроется выставка о футбольном клубе «Зенит»
«Если футбол будет какое-то время главным лицом города, то рядом мы должны показать лицо культуры города. Для этого на время футбола будет в Главном штабе большая выставка, посвященная «Зениту», будет выставка, скорее всего, посвященная Яшину (советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, Лев Яшин, — прим. ред.). Главный штаб будет работать вечером. На Дворцовой площади будут стоять либо экраны, либо еще какие-то формы показа — не вещей из Эрмитажа, а главных картин, памятников тех народов, которые играют в футбол», — рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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Сергей Семак и его «Синий квадрат» для центра «Антон тут рядом»
В планах Эрмитажа по превращению футбола в искусство также рассматривают возможность «придумать еще какую-то систему некоего соревнования-голосования» классиков живописи. «Например, обсуждаем планы по созданию павильончиков — павильон Делакруа или Матисса, там будет турникет, который будет считать, сколько людей прошло. На экранах мы можем показывать лучшие голы, которые будут забиваться на чемпионате. Мы можем превратить футбол в искусство — это по нашей части», — сказал Пиотровский. При этом генеральный директор Эрмитажа добавляет: размещать фан-зону на Дворцовой площади неуместно. «Позиция моя известна. Я считаю, что это неправильно», — добавил он.
Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также высказался против идеи создания общественного катка на Дворцовой площади. По его мнению, это «абсолютно неприлично», а сама площадь — не парк отдыха и не стадион, у нее «есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать». А «Зенит» уже выставлялся в Эрмитаже, исполнив вариации «Черного квадрата» в рамках благотворительной акции. В создании авангардских произведений поучаствовали главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак и 10 игроков.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге планируют организовать и в спальных районах — помимо главной на Конюшенной площади.
Ранее стало известно, что прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. В своем новом амплуа Вишнева присоединится к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, футболисту Александру Кержакову и оперному певцу Василию Герелло, которые также являются послами Евро-2020.
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