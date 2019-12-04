К Евро-2020 в Главном штабе откроется выставка о футбольном клубе «Зенит»

В планах Эрмитажа по превращению футбола в искусство также рассматривают возможность «придумать еще какую-то систему некоего соревнования-голосования» классиков живописи. «Например, обсуждаем планы по созданию павильончиков — павильон Делакруа или Матисса, там будет турникет, который будет считать, сколько людей прошло. На экранах мы можем показывать лучшие голы, которые будут забиваться на чемпионате. Мы можем превратить футбол в искусство — это по нашей части», — сказал Пиотровский. При этом генеральный директор Эрмитажа добавляет: размещать фан-зону на Дворцовой площади неуместно. «Позиция моя известна. Я считаю, что это неправильно», — добавил он.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также высказался против идеи создания общественного катка на Дворцовой площади. По его мнению, это «абсолютно неприлично», а сама площадь — не парк отдыха и не стадион, у нее «есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать». А «Зенит» уже выставлялся в Эрмитаже, исполнив вариации «Черного квадрата» в рамках благотворительной акции. В создании авангардских произведений поучаствовали главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак и 10 игроков.