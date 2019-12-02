Фоторепортаж: как прошел матч «Зенит» против «Спартака» на «Газпром Арене»

Единственный гол был забит на 21 минуте нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. На 49 минуте Виталий Мешков удалил за вторую желтую карточку футболиста петербургской команды Магомеда Оздоева, но это не помешало «Зениту» одержать победу.

«Спартак» и «Зенит» встретились в 58-й раз в истории, на счету москвичей 20 побед, а у сине-бело-голубых — 22. Так, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах. В 19-м туре петербургской команде придется встретиться с московским «Динамо» 6 декабря.