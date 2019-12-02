Вчера, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоялся матч между петербургским футбольными клубом «Зенит» и московским «Спартаком». Единственный гол был забит на 21 минуте нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой. Таким образом счет встречи составил 0:1 в пользу «Зенита». «Собака.ru» показывает, как это было.
Фоторепортаж: как прошел матч «Зенит» против «Спартака» на «Газпром Арене»
Единственный гол был забит на 21 минуте нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. На 49 минуте Виталий Мешков удалил за вторую желтую карточку футболиста петербургской команды Магомеда Оздоева, но это не помешало «Зениту» одержать победу.
«Спартак» и «Зенит» встретились в 58-й раз в истории, на счету москвичей 20 побед, а у сине-бело-голубых — 22. Так, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах. В 19-м туре петербургской команде придется встретиться с московским «Динамо» 6 декабря.
Напомним, 27 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге состоялся матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и французским «Лионом». В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сине-бело-голубые нанесли поражение соперникам, победив со счетом 2:0. «Собака.ru» показывает, как это было.
Фото: Станислав Райков
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