Встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды

«Спартак» и «Зенит» встретились в 58-й раз в истории, на счету москвичей 20 побед, а у сине-бело-голубых – 22. Так, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах. В 19-м туре петербургской команде придется встретиться с московским «Динамо» 6 декабря.