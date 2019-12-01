Матч 10-го тура Российской премьер-лиги, на котором столкнулись «Зенит» и «Спартак», завершился со счетом 0:1 в пользу петербургской команды.
Встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды
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Фото: ФК «Зенит»
Единственный гол был забит на 21 минуте нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. На 49 минуте Виталий Мешков удалил за вторую желтую карточку футболиста петербургской команды Магомеда Оздоева, но это не помешало «Зениту» одержать победу.
«Спартак» и «Зенит» встретились в 58-й раз в истории, на счету москвичей 20 побед, а у сине-бело-голубых – 22. Так, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах. В 19-м туре петербургской команде придется встретиться с московским «Динамо» 6 декабря.
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