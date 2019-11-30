Сегодня, 30 ноября, определили третьего соперника сборной России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года. Так, российская команда столкнется с Финляндией 17 июня. Жеребьевка состоялась в Бухаресте.
В Бухаресте определили соперников сборной России на групповом этапе Евро-2020
Сейчас уже известно полное расписание матчей в группе B. Первый матч состоится 13 июня, где Россия сыграет с Бельгией. Далее россияне встретятся с финнами, а еще одним соперником наших футболистов станет Дания 22 июня.
Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Напомним, что российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. «В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу. Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура, в том числе для российских болельщиков», – рассказал Мартин Каллен.
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