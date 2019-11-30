В Бухаресте определили соперников сборной России на групповом этапе Евро-2020

Напомним, что российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. «В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу. Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура, в том числе для российских болельщиков», – рассказал Мартин Каллен.