Россияне смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.
Российские футбольные болельщики смогут посетить страны Шенгена по упрощенной схеме
«В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу. Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура, в том числе для российских болельщиков», – рассказал Мартин Каллен.
Он также добавил, что иностранцы смогут попасть в Россию по упрощенной схеме. Для этого им понадобится паспорт болельщика.
Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Напомним, консульство Финляндии начнет выдавать петербуржцам шенген сроком на пять лет. Ранее документы подобного образца были доступны ограниченному кругу лиц — члены правительства, парламентарии, представители верховного суда, несовершеннолетние дети и другие категории граждан.
С 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.
Из-за выросшего спроса на финские визы срок их оформления растянулся до трех недель.Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. А еще Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.
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