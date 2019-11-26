В ВАДА допустили, что не смогут отстранить Россию от участия в международных соревнованиях из-за позиции МОК

«Я боюсь, что Международный олимпийский комитет может противодействовать отстранению России. […] На карту поставлено многое, 12 человек проголосуют, и я боюсь, что мы окажемся в меньшинстве. Теперь я собираюсь сделать все возможное, чтобы поддержать чистый спорт», — приводит слова Хеллеланд норвежский телеканал NRK.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не исключил, что лишение сборной России флага и гимна на предстоящем Чемпионате Европы по футболу в 2020 году теоретически возможно. При этом он выразил уверенность, что достаточно сильные позиции в ФИФА и УЕФА смогут помочь отстоять интересы сборной в случае, если ВАДА примет рекомендацию.

«Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА, если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет», — заявил он.