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Комитет ВАДА рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. 

Исполком Всемирного антидопингового агенства рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже. В случае, если они будут приняты, сборная России пропустит Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет посоветовал разрешить спортсменам выступить под нейтральным флагом. 

«Это позволит антидопинговому сообществу подвести черту под обвинениями в заговоре с целью уличить в допинге российских спортсменов, а также гарантировало бы, что любой спортсмен от России, получивший положительный результат допинг-теста, получит наказание. Кроме того, важно, чтобы невинные российские спортсмены были освобождены от подозрений», — говорится в официальном заявлении ВАДА. 

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады, которая пройдет в Париже в 2024 году. Первые олимпийские соревнования по брейк-дансу были проведены в рамках третьих юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Буэнос-Айресе. Золото в данной дисциплине тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев. Посмотрите также логотип летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. 

 

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Дарья Гладких,
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