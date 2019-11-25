Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполкому ВАДА также советуют признать Российское антидопинговое агенство организацией, не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Исполком Всемирного антидопингового агенства рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже. В случае, если они будут приняты, сборная России пропустит Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет посоветовал разрешить спортсменам выступить под нейтральным флагом.

«Это позволит антидопинговому сообществу подвести черту под обвинениями в заговоре с целью уличить в допинге российских спортсменов, а также гарантировало бы, что любой спортсмен от России, получивший положительный результат допинг-теста, получит наказание. Кроме того, важно, чтобы невинные российские спортсмены были освобождены от подозрений», — говорится в официальном заявлении ВАДА.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады, которая пройдет в Париже в 2024 году. Первые олимпийские соревнования по брейк-дансу были проведены в рамках третьих юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Буэнос-Айресе. Золото в данной дисциплине тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев. Посмотрите также логотип летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.