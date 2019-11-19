О начале работы над второй частью альбома Канье Уэста Jesus Is King музыканты рассказали в своих Twitter-аккаунтах. Пластинка станет первым совместным проектом Уэста и Dr. Dre. «Он — определение истинного таланта. Dre чувствует, что Бог поместил его сюда, чтобы создавать музыку, и, независимо от того, какие силы направлены против него, он всегда оказывается на вершине горы», — говорил Уэст своем коллеге еще в 2010 году.

Напомним, девятый студийный альбом (долгожданный!) Канье Уэста Jesus Is King вышел 25 октября 2019 года. Предыдущий, восьмой сольный альбом Ye Уэст презентовал в июне 2018 года. Ранее предполагалось, что новая полноформатная пластинка будет называться Yandhi и увидит свет в сентябре 2018 года, однако рэпер несколько раз переносил дату релиза.