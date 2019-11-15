«Новое видео воспроизводит картину мира человека, привыкшего отдаваться импульсивным прихотям и сиюминутным удовольствиям, не способного справляться с многообразием выбора. Инфантильный и своевольный, он предается компульсивному, неразборчивому потреблению — информации, материальных благ и «способов жить». Иллюзия собственной непогрешимости поддерживается самой средой, отнюдь не призывающей к умеренности. Привычка брать, не отдавая, приводит к полной растерянности, вызывающей сочувствие и улыбку у наблюдателя», — рассказывают о клипе музыканты «Альянса».

Напомним, 5 апреля группа «Альянс» ворвалась в современность с архивным клипом на песню «На заре» — видео на композицию, в наше время ставшую легендарной, было снято еще в 1987 году! Ролик даже был заблокирован видеохостингом YouTube за «подозрительную активность» (еще бы, его ждали 32 года!).

19 апреля музыканты представили свой новый альбом «Хочу летать!», а позже презентовали новый клип на песню «Забытые слова». А в августе «Альянс» выпустили клип на песню «Космические сны», в котором ностальгия по фантастике будущего сочетается с детскими мечтами инопланетных пионеров пост-панка. А еще послушайте кавер на песню Монеточки «Нет монет» — ответ участников легендарного коллектива певице, которая исполнила песню «На Заре» в эфире специального новогоднего эфира «Вечернего Урганта».