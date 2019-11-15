Шестая симфония Малера в исполнении musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса стала лауреатом музыкальной премии Edison Klassiek-2019 в номинации «Оркестр».
Шестая симфония Малера в исполнении оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса стала лауреатом премии Edison Klassiek-2019
Альбом с записью Шестой симфонии Малера в исполнении оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса вышел на лейбле Sony Classical осенью 2018 года. Ранее диск уже был удостоен положительных отзывов и престижных наград. Шестая симфония Малера, в том числе, получила титул Лучшего альбома года Японской академии звукозаписи, а также вошла в число лучших классических композиций 2018 года по версии The New York Times.
Награда стала для оркестра Теодора Курентзиса третьей подряд — в 2017 году коллектив получил статуэтку в номинации «Опера» за запись Don Giovanni Моцарта, в 2018 году — в номинации «Оркестр» за шестую, «Патетическую» симфонию Чайковского. «В этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера», — комментирует свое решение жюри премии.
В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. Тогда же появилась информация о том, что оркестр и хор musicAeterna может начать свою работу в петербургском Доме радио на Итальянской.
В августе дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора. 23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.
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