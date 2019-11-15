Альбом с записью Шестой симфонии Малера в исполнении оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса вышел на лейбле Sony Classical осенью 2018 года. Ранее диск уже был удостоен положительных отзывов и престижных наград. Шестая симфония Малера, в том числе, получила титул Лучшего альбома года Японской академии звукозаписи, а также вошла в число лучших классических композиций 2018 года по версии The New York Times.

Награда стала для оркестра Теодора Курентзиса третьей подряд — в 2017 году коллектив получил статуэтку в номинации «Опера» за запись Don Giovanni Моцарта, в 2018 году — в номинации «Оркестр» за шестую, «Патетическую» симфонию Чайковского. «В этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера», — комментирует свое решение жюри премии.