Little Big презентовали новый мини-альбом Go Bananas и клип на лид-сингл

В новом клипе на песню Go Bananas действительно все идет не так. Фронтмен коллектива Илья Прусикин лопает шарик, но взрывается сам, сухопутные рыбы пребывают в шоке от того, что люди не могут дышать не в воде, голубь кормит людей хлебом, а при попытке открыть багажник старенького авто, чтобы положить в него покупки, машина превращается в игрушечную и сама складывается в пакет. Снялся даже Гарри Поттер (почти!), утверждающий, что он — «человек-банан».

Не обошлось и без танцев — участники коллектива продолжают изобретать новые движения. А настоящие гуси с (внезапно!) человеческими руками двигаются под тектоник.