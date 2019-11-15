Little Big презентовали новый мини-альбом Go Bananas и клип на лид-сингл

Фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big выпустила сразу две новинки — новый мини-альбом Go Bananas и клип на одноименную композицию, ставшую лид-синглом пластинки. И в нем все «с ног на голову» (и даже танцующие тектоник гуси!).
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Фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big выпустила сразу две новинки — новый мини-альбом Go Bananas и клип на одноименную композицию, ставшую лид-синглом пластинки. И в нем все «с ног на голову» (и даже танцующие тектоник гуси!).
В новом клипе на песню Go Bananas действительно все идет не так. Фронтмен коллектива Илья Прусикин лопает шарик, но взрывается сам, сухопутные рыбы пребывают в шоке от того, что люди не могут дышать не в воде, голубь кормит людей хлебом, а при попытке открыть багажник старенького авто, чтобы положить в него покупки, машина превращается в игрушечную и сама складывается в пакет. Снялся даже Гарри Поттер (почти!), утверждающий, что он — «человек-банан».
Не обошлось и без танцев — участники коллектива продолжают изобретать новые движения. А настоящие гуси с (внезапно!) человеческими руками двигаются под тектоник.
Напомним, мае клип Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!). Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже фрик-мем-панк-рейв-группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв.
В июле музыканты презентовали свежий трек I’m OK о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. А в октябре Little Big представили новый клип на песню Rock-Paper-Scissors. Осторожно: в нем бешеные псы сорвались с цепи. Участники группы, облачившись в костюмы четвероногих, дебоширят и пугают прохожих, гоняются за собственным хвостом и даже «лопают» пятую точку Ким Кардашьян. Нет, они нас не покусали — посмотрите сами!
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