Почему Shortparis не музыкальная группа, а арт-проект

Стиль — эклектика

«Википедия» пытается запихнуть Shortparis в рамки постпанка и постиндастриала, но самой группе игры в сложные английские слова неинтересны — Николай Комягин и Ко предпочитают ироничное определение «постпоп». Сначала они, как и многие российские исполнители родом из «десятых», пели на иностранном языке (хотя и здесь отличились — один из первых хитов Amsterdam написан на французском, а не на хорошо продаваемом английском), но уже тогда не хотели иметь ничего общего с «западными» группами вроде Pompeya, которую Комягин называет «калькой от кальки».

Shortparis никогда не был интересен российский музыкальный контекст. Их треки наполнены едва считываемыми цитатами из классики постпанка и глэм-рока, тексты отсылают к фонетическим экспериментам Серебряного века, а про то, что происходит на их концертах, и так знают все — это арт-действа, не имеющие ничего общего со стандартной схемой «сцена — всем привет — сет — бис — очередь в гардероб». Говоря о вдохновителях, Комягин упоминает только композиторов-академистов: Вайнберга, Малера, Губайдулину.