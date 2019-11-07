Сегодня, 7 ноября, на сервисе Premier состоялась премьера документального фильма журналиста Романа Супера «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком, известном под псевдонимом Децл. Лента рассказывает о детстве, творческом пути и смерти артиста, в съемках приняли участие его родители, друзья, коллеги и музыкальные критики.
В Сети появился документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о Дэцле
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Фото: Роман Супер
Роман Супер завершил работу над документальным фильмом о рэпере Децле в сентябре 2019 года, о чем сообщил в своем Facebook. Производством фильма занималась компания «Амурские волны», генеральным продюсером которой является Александр Уржанов. За две недели с помощью краудфандинговой кампании на производство документальной ленты было собрано 3 миллиона 750 тысяч рублей. К съемкам приступили в марте.
«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.
Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет 3 февраля 2019 года. У музыканта остановилось сердце после выступления в Ижевске — по завершении концерта музыкант пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. В ноябре 2018 года на «Собака.ru» состоялась премьера альбома Децла «Неважно, кто там у руля!», ставшего последним.
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