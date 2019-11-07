Роман Супер завершил работу над документальным фильмом о рэпере Децле в сентябре 2019 года, о чем сообщил в своем Facebook. Производством фильма занималась компания «Амурские волны», генеральным продюсером которой является Александр Уржанов. За две недели с помощью краудфандинговой кампании на производство документальной ленты было собрано 3 миллиона 750 тысяч рублей. К съемкам приступили в марте.

«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.