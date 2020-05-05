Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music

Версия Apple Music для браузера поддерживается на любых платформах, включая Windows 10, Chrome OS, Linux и Android, и поддерживает все функции основного приложения для iOS. Для пользователей доступны поиск и воспроизведение песен из каталога Apple Music, поиск и воспроизведение песен из медиатеки пользователя, если на устройстве включена функция синхронизации, доступ к плейлистам пользователя, все вкладки, которые доступны в приложении, включая вкладку «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск», радио Beats 1, коллекция радиошоу «Beats 1 в записи», а также оригинальный видеоконтент.

Веб-версия музыкального сервиса Apple Music доступна по ссылке.

Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии.

Позже Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro. Устройство получило новую клавиатуру Magic Keyboard, вдвое большую емкость накопителя и процессор 10-го поколения, обеспечивающий до 80% большую производительность. А еще компания выпустила iPhone SE нового поколения. Редактор «Собака.ru» неделю тестировала его после трех лет использования SE первого поколения и полугода с XR и пришла к выводу, что в этой модели есть все лучшее от обоих телефонов.