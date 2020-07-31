Земфира, Недры, Хаски и без маски: Илья Бортнюк о том, как пройдет фестиваль «Стереолето» в 2020-м

Про лайн-ап фестиваля в 2020-м

Хедлайнеры «Стереолета» остались, но добавилось несколько звездных артистов. В субботу, 5 сентября, выступят Noize MC, Хаски, «Радар», «Курара», «Папин Олимпос», «Молчат Дома», Bollywood FM, Алена Швец, Недры, «ДругДиджея», Underhood и «Со мною вот что».

На следующий день, 6 сентября в лайн-апе Земфира, «СБПЧ», «Меджикул», Intelligency, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Свидание», «Хадн-дадн», Ploho, «Деревянные Киты», «Союз», «Трипинадва» и Анна Ворфоломеева.

Для меня каждый артист важен, но есть те, чьи выступления я пока не видел вживую (их не так много). Например, Недры. Вот его мне хочется посмотреть. Еще жду группу из Белоруссии «Союз». Кроме того, на фестивале пройдет дебют «Радара» — это достаточно известные музыканты, многие из которых раньше играли в «Ленинграде», а сейчас делают совсем другой, но классный проект.

Про концертную индустрию и убытки

Если раньше говорили, что наша отрасль «одна из самых пострадавших» из-за пандемии, то сейчас она, пожалуй, самая пострадавшая. Потому что если в туриндустрии и авиаперевозках есть подвижки, то мы все также ничего не делаем с марта. У нас нет каких бы то ни было доходов, но я все также плачу зарплату, коммунальные платежи и аренду (хотя ее и снизили). Сколько времени мы будем это компенсировать – не знаю: год, два или три. Про упущенную выгоду мы вообще не говорим.

Единственное, что пока сделало государство для концертной индустрии — это постановление правительства о новых правилах возврата билетов. Мы всем сообществом лоббировали его около двух месяцев. Если бы этого нормативно-правового акта не было, то билетные операторы и организаторы должны были бы вернуть немедленно все деньги за отмененные мероприятия, а это невозможно. У всех отменилось по 50 — 100 концертов, средства, естественно, уже потрачены на рекламу, гонорары и пущены в оборот. Где их взять? Неоткуда. Индустрия тогда бы просто накрылась.

Восстановление после кризиса займет как минимум год. К осени 2021-го, если все будет по возрастающей, придем к статус-кво, который был до пандемии. Хочется в это верить. Но это при оптимистическом прогнозе. Месяца три-четыре уйдет на то, чтобы только разогнаться. Должно пройти время, чтобы люди снова начали не бояться ходить на концерты. То есть, например, мы можем делать больше концертов, чем обычно, но непонятно, что будет с покупательной способностью людей и их привычками. Вообще, скорее всего, в Россию будет меньше приезжать иностранных артистов, если сравнивать количество привозов с предыдущим годом. При этом удалось сохранить все сольные концерты, которые должны были пройти — у нас нет ни одной отмены, только переносы. Это Pixies, Woodkid, Пит Доэрти, Algiers, Майкл Киванука и многие другие.