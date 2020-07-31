Ежегодный фестиваль «Стереолето» все же проведут в 2020-м в Петербурге с хедлайнерами Земфирой, Хаски, Недры и «СБПЧ». «Собака.ru» узнала у Ильи Бортнюка, совладельца клуба «Морзе» в «Севкабель Порту» и генерального директора компании «Светлая музыка», которая организует опенэйр, как его переносили на осень и почему концертная индустрия пострадала от кризиса из-за пандемии больше других.
Земфира, Недры, Хаски и без маски: Илья Бортнюк о том, как пройдет фестиваль «Стереолето» в 2020-м
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Илья Бортнюк
Про перенос «Стереолета»
Решение перенести фестиваль на 5—6 сентября было принято в июле (изначально он должен был пройти в начале июля, но был отменен из пандемии и запрета массовых мероприятий — Прим.ред.). Тогда же наша команда провела переговоры с артистами, которые на нем выступят, и все было довольно быстро согласовано. Но публике даты «Стереолета» какое-то время не объявляли — мы должны были для себя понять, как все сделать максимально безопасно. Параллельно я общался с коллегами из других фестивалей, комитетом по культуре Петербурга и Роспотребнадзором. Например, организаторы опенэйра «Опера — всем» рассказали, каким образом собираются его провести — они уже объявили четыре мероприятия в августе.
У нас почти все выступления будут на улице — в «Севкабель Порту». В клубе «Морзе» (находится также на территории кластера — Прим.ред.) будет совсем небольшая часть программы, и мы откроем его насквозь. Поэтому обязательного требования носить маски на фестивале не будет, но при входе всем измерят температуру.
Все уже купленные билеты действительны, в продажу также поступила новая ограниченная партия. Плюс, есть еще такая опция: если кто-то не может в этом году, то по тем же билетам он сможет пройти в следующем — на «Стереолето»-2021. Его даты мы объявим в течение следующих двух недель, а также анонсируем первых артистов. Конечно, некоторые зрители пока боятся массовых мероприятий, но есть и те, кто по ним соскучились, поэтому количество билетов, которое мы хотим продать, думаю, удастся реализовать.
Нам удалось сохранить примерно половину спонсоров фестиваля, это и позволило не отменять «Стереолето» в этом году. Бюджет, конечно, сократился, но и на мероприятии будет фиксированное число людей.
Про лайн-ап фестиваля в 2020-м
Хедлайнеры «Стереолета» остались, но добавилось несколько звездных артистов. В субботу, 5 сентября, выступят Noize MC, Хаски, «Радар», «Курара», «Папин Олимпос», «Молчат Дома», Bollywood FM, Алена Швец, Недры, «ДругДиджея», Underhood и «Со мною вот что».
На следующий день, 6 сентября в лайн-апе Земфира, «СБПЧ», «Меджикул», Intelligency, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Свидание», «Хадн-дадн», Ploho, «Деревянные Киты», «Союз», «Трипинадва» и Анна Ворфоломеева.
Для меня каждый артист важен, но есть те, чьи выступления я пока не видел вживую (их не так много). Например, Недры. Вот его мне хочется посмотреть. Еще жду группу из Белоруссии «Союз». Кроме того, на фестивале пройдет дебют «Радара» — это достаточно известные музыканты, многие из которых раньше играли в «Ленинграде», а сейчас делают совсем другой, но классный проект.
Про концертную индустрию и убытки
Если раньше говорили, что наша отрасль «одна из самых пострадавших» из-за пандемии, то сейчас она, пожалуй, самая пострадавшая. Потому что если в туриндустрии и авиаперевозках есть подвижки, то мы все также ничего не делаем с марта. У нас нет каких бы то ни было доходов, но я все также плачу зарплату, коммунальные платежи и аренду (хотя ее и снизили). Сколько времени мы будем это компенсировать – не знаю: год, два или три. Про упущенную выгоду мы вообще не говорим.
Единственное, что пока сделало государство для концертной индустрии — это постановление правительства о новых правилах возврата билетов. Мы всем сообществом лоббировали его около двух месяцев. Если бы этого нормативно-правового акта не было, то билетные операторы и организаторы должны были бы вернуть немедленно все деньги за отмененные мероприятия, а это невозможно. У всех отменилось по 50 — 100 концертов, средства, естественно, уже потрачены на рекламу, гонорары и пущены в оборот. Где их взять? Неоткуда. Индустрия тогда бы просто накрылась.
Восстановление после кризиса займет как минимум год. К осени 2021-го, если все будет по возрастающей, придем к статус-кво, который был до пандемии. Хочется в это верить. Но это при оптимистическом прогнозе. Месяца три-четыре уйдет на то, чтобы только разогнаться. Должно пройти время, чтобы люди снова начали не бояться ходить на концерты. То есть, например, мы можем делать больше концертов, чем обычно, но непонятно, что будет с покупательной способностью людей и их привычками. Вообще, скорее всего, в Россию будет меньше приезжать иностранных артистов, если сравнивать количество привозов с предыдущим годом. При этом удалось сохранить все сольные концерты, которые должны были пройти — у нас нет ни одной отмены, только переносы. Это Pixies, Woodkid, Пит Доэрти, Algiers, Майкл Киванука и многие другие.
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СБПЧ
Как оптимизировали бизнес
Конечно, мы оптимизировали бизнес, и теперь всегда будем это делать. Пандемия научила по-другому взглянуть вообще на все процессы и эффективность каждого. Нам пришлось сократить штат процентов на 30, пересмотреть зарплаты и функционал сотрудников.
Что касается новых форм, концертную платформу в интернете мы делать не будем. Онлайн-концерты могут быть как временная замена, но совершенно не сопоставимы с живыми. Они вообще не могут никак конкурировать, как и выступления в формате драйв-ин (когда зрители находятся в машинах — Прим.ред.). Но мы запустим YouTube-канал, на котором будут небольшие трансляции с концертов и интервью: у нас есть ресурс и можно сделать по-настоящему хороший контент.
За это время мы еще нашли решение, как будем использовать пространство на втором этаже клуба «Морзе» — там через несколько месяцев появится «Морзе-бар». Это будет отдельная площадка с концертами и вечеринками, бар будет постоянно действующим и не зависеть от большого зала.
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