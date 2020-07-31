Певица Светлана Лобода, рэпер Pharaoh, Александр Гудков и его команда представили клип на песню Boom Boom, обещающий стать главным хитом уже уходящего, но все-таки лета. «Собака.ru» показывает бекстейдж со съемок. Посмотрите, как создавался феминистский манифест и музыкальный хоррор в одном флаконе — с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Лолитой, Чумой Вечеринкой и другими героями.
Backstage: как снимали клип Boom Boom Loboda и Pharaoh с Собчак, Миногаровой, Лолитой и Чумой Вечеринкой
Александр Гудков
Специально для «Собака.ru»:
Перед нами стояла задача: сделать то, чего у Светланы еще никогда не было! И мы пошли на эксперимент, пригласив девчонок из разных сфер деятельности, которые сами себя сделали! Невероятные Лолита, Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава, Дина Саева, Мария Миногарова, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Варвара Шмыкова, Юлия Коваль. У нас получился замечательный «тандем» на 13 человек. Вообще Boom Boom — это манифест во главе с LOBODA & PHARAOH и кучей скрытых смыслов внутри.
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