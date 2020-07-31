Специально для «Собака.ru»:

Перед нами стояла задача: сделать то, чего у Светланы еще никогда не было! И мы пошли на эксперимент, пригласив девчонок из разных сфер деятельности, которые сами себя сделали! Невероятные Лолита, Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава, Дина Саева, Мария Миногарова, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Варвара Шмыкова, Юлия Коваль. У нас получился замечательный «тандем» на 13 человек. Вообще Boom Boom — это манифест во главе с LOBODA & PHARAOH и кучей скрытых смыслов внутри.