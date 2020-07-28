В Петербурге открывается летняя концертная площадка Hyper Club. В лайн-апе ЛАУД, On-the-Go и «Увула»

Концептуальная музыкальная площадка разместилась с пространстве на Кожевенной линии, 30 и совмещает в себе онлайн и офлайн активности. Помимо собственной сцены здесь обустроены лаундж-зоны с видом на акваторию Невы. Живые выступления и диджей-сеты будут проходить каждый уикенд начиная со 2 августа — все они также будут доступны для просмотра онлайн на сайте.

Старт 2 августа, концертный сезон откроется диджей-сетом от Ishome. 9 августа выступит Антоха МС, 16 августа с диджей-сетом — музыканты группы «Самое большое простое число», 23 августа с лайвом — группа On-the-Go, 30 августа выступит дива андеграунда Kedr Livanskiy, 6 сентября ЛАУД встанут за пульт с участниками объединения DOPECLUBWORLD, 20 сентября даст electro-сет певица Groza, а 27 сентября выступит петербургская группа «Увула».

Напомним, команда Roots United готовит к запуску новый проект — в гавани Васильевского острова откроется для посетителей «место для отдыха» K-30. Пространство будет состоять из 17 грузовых контейнеров, разделенных на два этажа. По выходным в К-30 будут проходить живые выступления, на буднях сюда можно будет прийти поесть, выпить и поиграть в пинг-понг.

Ранее во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади открылось «Кафе танцующих огней». Новая локация станет сразу и «кафе-приключением», и «кафе-оазисом» — с едой от «Общества чистых тарелок» и баром от Mishka. Также вновь открывается Blank на Арсенальной набережной — и запускает террасу с летним баром. За меню отвечает кафе «ЮИ», за музыку — друзья и резиденты клуба.