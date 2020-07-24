Шарлот выпустил клип на песню «Деревенька»

Исполнитель Эдуард Шарлот выпустил сингл «Деревенька». Новое видео — непринужденный летний отдых за городом в костюмах дизайнера Ромы Уварова — победителя конкурса «Новые имена в моде». Посмотрите прямо сейчас!
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Исполнитель Эдуард Шарлот выпустил сингл «Деревенька». Новое видео — непринужденный летний отдых за городом в костюмах дизайнера Ромы Уварова — победителя конкурса «Новые имена в моде». Посмотрите прямо сейчас!
Специально для «Собака.ru»:
С конца зимы по середину весны я занимался студийной работой над альбомом «Рожденный в аду». Запись и сведение проходили с двумя саунд-продюсерами из Москвы и Петербурга. После окончания самого для меня длительного технического этапа я уехал с близкими друзьями в деревню в Самарской области. И был сильно вдохновлен создавать — в легкой атмосфере прямо на телефоне. За полторы недели придумал так пять песен, одна из которых «Деревенька».
Напомним, в июне 2020 года Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». Релиз мог и не состояться из-за скандала с лейблом — по словам музыканта, он был «ограничен в творческом плане, заключен в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям». В начале июля Шарлот выпустил новый клип на песню «Несокрушимые» — оду юности, лету и бунтарству.
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