Шарлот выпустил клип на песню «Деревенька»

Специально для «Собака.ru»:

С конца зимы по середину весны я занимался студийной работой над альбомом «Рожденный в аду». Запись и сведение проходили с двумя саунд-продюсерами из Москвы и Петербурга. После окончания самого для меня длительного технического этапа я уехал с близкими друзьями в деревню в Самарской области. И был сильно вдохновлен создавать — в легкой атмосфере прямо на телефоне. За полторы недели придумал так пять песен, одна из которых «Деревенька».