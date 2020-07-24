Музыкальный фестиваль Stereoleto объявил даты проведения и лайн-ап исполнителей в 2020 году

Stereoleto в 2020 году пройдет с 5 по 6 сентября с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и ограниченным количеством посетителей. Из-за действующего в мире запрета на перемещение между странами ранее заявленные иностранные артисты были вынуждены отказаться от выступления в этом году — в обновленном лайн-апе только российские исполнители.

Хедлайнером этого года стала певица Земфира, также в лайн-апе Noize MC, Хаски, СБПЧ, РАДАР, «Молчат Дома», «Папин Олимпос», «Свидание», «Хадн Дадн», СОЮЗ, UNDERHOOD, «Со мною вот что», Недры, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Алена Швец, Intelligency, Друг Диджея, «Меджикул», PLOHO, Анна Ворфоломеева, «Трипинадва», «Деревянные Киты» и другие.

«Наша команда усердно работала, чтобы долгожданный Фестиваль Stereoleto состоялся именно в этом году! Артисты и мы очень соскучились по вам и готовы подарить живые эмоции, которых так сильно не хватало этим летом. До встречи 5-6 сентября в «Севкабель Порту»!, — говорят организаторы. Билеты уже можно купить на сайте, все приобретенные ранее билеты остаются действительны на новые даты фестиваля.

Напомним, в 2020 году музыкальный фестиваль Stereoleto должен был пройти в «Севкабель Порту» 4 и 5 июля. В числе хедлайнеров были заявлены британцы Metronomy, шведские пост-панки Viagra Boys, рэпер Хаски и певица Земфира. Выступление в Петербурге будет первым за два года. И также первым open-air концертом — с 2006-го.