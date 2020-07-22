Короткометражный документальный фильм освящен Петербургу и «всему комьюнити Roots United, без которых этот фестиваль никогда бы не состоялся». «Идеальное настоящее» — 18-минутный рассказ о вдохновляющих мотивах, мечтах и бесконечной любви к своему делу, фильм о характере и смыслах, которые вложены в Present Perfect и раскрыты через слова его организаторов, артистов и единомышленников.

Съемки проходили в течение последних двух недель подготовки фестиваля в июле 2019 года. На производство ушло полтора километра пленки, 10 месяцев монтажа и усилия команды из 20 человек.

«24-26 июля в Петербурге должен был состояться один из самых известных музыкальных фестивалей страны — Present Perfect. Пять лет подряд это событие является синонимом питерского лета, на котором тысячи людей со всей России и зарубежья встречаются ради классной музыки и неповторимой атмосферы. Новое время внесло свои коррективы и вместо привычного музыкального праздника организаторы фестиваля представляют первый документальный фильм о Present Perfect», — говорят о фильме его создатели.