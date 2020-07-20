Послушайте каверы песен «Олимпиада» и «До свидания, Москва» к юбилею Олимпиады-80. От Евгения Горбунова, Жени Борзых и Димы Мидборна

Также появилась новая версия песни «Темп», которую в 1980 году исполнила София Ротару, ансамбль «Панорама» и оркестр Госкино. В Музее Москвы о происхождении кавера не знают — песня пришла к ним на почту от анонимного музыканта во время подготовки проекта. «Остается только гадать, кто скрывается под этим ироничным псевдонимом», — говорят в музее. Послушайте прямо сейчас!

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований проводились в других городах СССР — Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске, а также в подмосковных Мытищах. Игры также известны тем, что были бойкотированы властями более 60 стран в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.