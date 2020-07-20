Послушайте каверы песен «Олимпиада» и «До свидания, Москва» к юбилею Олимпиады-80. От Евгения Горбунова, Жени Борзых и Димы Мидборна

В этом году исполняется 40 лет Олимпиаде-80 в Москве. К юбилею соревнования Музей Москвы попросил современных музыкантов исполнить легендарные песни того времени — «До свидания, Москва» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова, а также «Олимпиада» Давида Тухманова и Роберта Рождественского. Послушайте композиции в новом прочтении — в исполнении музыкантов группы «Самое большое простое число», «Интурист» и Poko Cox.
Музыку к песне «Олимпиада» написал композитор Давид Тухманов, слова — Роберт Рождественский, а исполнителем выступил эстонский певец Тынис Мяги. В новой версии к юбилею главного спортивного события СССР композицию исполнили музыканты Poko Cox, Виктор Глазунов, а также гитарист Евгений Горбунов и басист Дима Мидборн из «Интуриста».
Знаменитую песню-прощание с Олимпийским Мишкой написала Александра Пахмутова, слова — Николай Добронравов, исполнил ее Лев Лещенко на церемонии закрытия 3 августа 1980 года. В новом прочтении исполняет композицию вокалистка группы «Самое большое простое число» Женя Борзых под аккомпанемент Глазунова, Горбунова и Мидборна.
Также появилась новая версия песни «Темп», которую в 1980 году исполнила София Ротару, ансамбль «Панорама» и оркестр Госкино. В Музее Москвы о происхождении кавера не знают — песня пришла к ним на почту от анонимного музыканта во время подготовки проекта. «Остается только гадать, кто скрывается под этим ироничным псевдонимом», — говорят в музее. Послушайте прямо сейчас!
Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований проводились в других городах СССР — Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске, а также в подмосковных Мытищах. Игры также известны тем, что были бойкотированы властями более 60 стран в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.
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