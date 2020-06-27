Сегодня, 27 июня, во «ВКонтакте» началось крупнейшее мероприятие для всех школьников, выпускающихся в 2020 году — «Основной выпускной». В лайн-апе заявлены такие исполнители, как Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.
Во «ВКонтакте» начался «Основной выпускной» — с выступлениями Моргенштерна, Тимы Белорусских и NILETTO
Также на мероприятии рэпер Моргенштерн представит новое музыкальный клип на песню Cadillac. В съемках могут поучаствовать и пользователи «ВКонтакте», которые сняли креативное видео в «Клипах» в рамках челленджа #выпускнойCadillac.
Поздравлять выпускников будут и другие знаменитости: Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Клава Кока, Елена Летучая, Эвелина Хромченко, Маргарита Мамун, министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие. Трансляция «Основного выпускного» началась в 18:00 в сообществе «Официальные страницы», а еще праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.
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