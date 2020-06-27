Во «ВКонтакте» начался «Основной выпускной» — с выступлениями Моргенштерна, Тимы Белорусских и NILETTO

Поздравлять выпускников будут и другие знаменитости: Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Клава Кока, Елена Летучая, Эвелина Хромченко, Маргарита Мамун, министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие. Трансляция «Основного выпускного» началась в 18:00 в сообществе «Официальные страницы», а еще праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.