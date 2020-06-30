Как группа Little Big стала главным экспортным музыкальным продуктом России



«MTV, “Муз-ТВ”, ... [название детородного органа], “Песня года”: песни для уродов, прости, мама, просто мне не нравится такая музыка»: такие слова были в песне «Суперзвезда» группы Jane Air, популярной в нулевых альтернативной рок-группы из Петербурга.

Через полтора десятилетия автор этой песни, фронтмен Jane Air Антон Лиссов, собрался ехать на «Евровидение» в составе группы Little Big, клипы которой можно увидеть и по MTV, и по «Муз-ТВ», и на других музыкальных каналах. В этих клипах Антон — танцующий человек с черными накрашенными губами — не на переднем плане. Возглавляет группу Ильич, он же Илья Прусикин — тоже выходец из альтернативной сцены. В конце нулевых он пел надрывные песни под грохот гитар в составе группы Tenkorr. Что это за группа была: внимательный рок-слушатель старше двадцати пяти лет, покопавшись в памяти, наверняка вспомнит клип Sex Police, где человек в полицейской форме с фактурными усами жеманно протягивает «Полици-и-и-я-я-я», а на его фоне рок-музыканты, что называется, рубятся.

Что случилось потом? Лиссов продолжил петь в Jane Air. Ильич в конце нулевых запустил на YouTube несколько успешных проектов и переквалифицировался в актера, сценариста и продюсера вирусных видео. Вот список ютуб-достижений Ильича: сценарии и крутая актерская игра в «Шоу Гаффи Гаффа» — изящной издевке над канонами детских телепередач, продюсерские упражнения в ютуб-ситкоме «Полицейские будни» и создание «КликКлака» — кладези вирусного контента.

В апреле 2013-го коллектив выпустил клип Every Day I’m Drinking, где они активировали и воспроизвели самые «клюквенные» штампы, связанные с Россией: vodka, balalaika и прочее. В сентябре 2013-го наспех созданная Ильичом и Алиной Пязок группа (в нее вошли бас-гитарист Jane Air Сергей Gokk Макаров, который чуть позже переманил в группу и фронтмена Jane Air Лиссова, а также Олимпия Ивлева и Анна Каст) уже заставляла публику упражняться в концертных активностях на разогреве выступления Die Antwoord в Санкт-Петербурге.

Эффектный прием — передвинуть пленку на несколько кадров вперед. 2020 год: вместо Каст и Ивлевой — Софья Таюрская, с которой Лиссов, Макаров и Ильич откатали сотни концертов по России и Европе, намотали полтора миллиарда просмотров на YouTube, запрыгнули в список Forbes. В общем, что бы ни произошло с группой в дальнейшем, кажется, что этот состав Little Big навеки огласят золотым.