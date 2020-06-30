Панк-поп-рейв группа в составе Ильи Прусикина, Софьи Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова быстро вышла из андеграунда и превратилась в национальных героев. Little Big — лауреаты премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Как группа Little Big стала главным экспортным музыкальным продуктом России
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Little Big: Сергей Макаров, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов
«MTV, “Муз-ТВ”, ... [название детородного органа], “Песня года”: песни для уродов, прости, мама, просто мне не нравится такая музыка»: такие слова были в песне «Суперзвезда» группы Jane Air, популярной в нулевых альтернативной рок-группы из Петербурга.
Через полтора десятилетия автор этой песни, фронтмен Jane Air Антон Лиссов, собрался ехать на «Евровидение» в составе группы Little Big, клипы которой можно увидеть и по MTV, и по «Муз-ТВ», и на других музыкальных каналах. В этих клипах Антон — танцующий человек с черными накрашенными губами — не на переднем плане. Возглавляет группу Ильич, он же Илья Прусикин — тоже выходец из альтернативной сцены. В конце нулевых он пел надрывные песни под грохот гитар в составе группы Tenkorr. Что это за группа была: внимательный рок-слушатель старше двадцати пяти лет, покопавшись в памяти, наверняка вспомнит клип Sex Police, где человек в полицейской форме с фактурными усами жеманно протягивает «Полици-и-и-я-я-я», а на его фоне рок-музыканты, что называется, рубятся.
Что случилось потом? Лиссов продолжил петь в Jane Air. Ильич в конце нулевых запустил на YouTube несколько успешных проектов и переквалифицировался в актера, сценариста и продюсера вирусных видео. Вот список ютуб-достижений Ильича: сценарии и крутая актерская игра в «Шоу Гаффи Гаффа» — изящной издевке над канонами детских телепередач, продюсерские упражнения в ютуб-ситкоме «Полицейские будни» и создание «КликКлака» — кладези вирусного контента.
В апреле 2013-го коллектив выпустил клип Every Day I’m Drinking, где они активировали и воспроизвели самые «клюквенные» штампы, связанные с Россией: vodka, balalaika и прочее. В сентябре 2013-го наспех созданная Ильичом и Алиной Пязок группа (в нее вошли бас-гитарист Jane Air Сергей Gokk Макаров, который чуть позже переманил в группу и фронтмена Jane Air Лиссова, а также Олимпия Ивлева и Анна Каст) уже заставляла публику упражняться в концертных активностях на разогреве выступления Die Antwoord в Санкт-Петербурге.
Эффектный прием — передвинуть пленку на несколько кадров вперед. 2020 год: вместо Каст и Ивлевой — Софья Таюрская, с которой Лиссов, Макаров и Ильич откатали сотни концертов по России и Европе, намотали полтора миллиарда просмотров на YouTube, запрыгнули в список Forbes. В общем, что бы ни произошло с группой в дальнейшем, кажется, что этот состав Little Big навеки огласят золотым.
Но в начале этого текста не просто так пошла речь об общей точке опоры в музыке у Ильича и Лиссова. История Little Big — в том числе и о том, как вокалисту одной рок-группы удалось радикально обновить свое амплуа, активировать другие таланты и заиграть абсолютно другую музыку, а вокалисту другой — переступить через собственное эго и предпочесть микрофону прыжки по сцене и не потерять себя. Примечательна и профессиональная переподготовка Сергея Макарова — из бас-гитариста в диджея.
Ильич, Лиссов и Макаров забрали в Little Big лучшее из своего родового жанра — страсть, энергозатратные концертные активности (не всегда безопасные, надо сказать), децибелы, исступление, тестостерон. Но оставили в прошлом главное: собственно песни в привычном смысле — с куплетами и припевами. Случайность или нет, почти в любом разговоре о Little Big речь о музыке идет в самую последнюю очередь, если вообще заходит.
Это в определенной степени справедливо: музыка Little Big начиналась как экспорт отборного русского лубка, утрамбованного в броские клипы, всегда срежисcированные совместными усилиями Ильи Прусикина и Алины Пязок, и дикие танцы, а потом превратилась в подчеркнуто дурашливые скетчи, будто специально созданные для танцев (приложение TikTok как будто сознательно писали под Little Big!), помноженные на евродэнс 90-х — группы вроде Aqua или Mr. President, — который Ильич любил слушать в детстве. Так на выходе получаются приставучие UNO и Skibidi.
Little Big — это не просто музыка, а микс из ритма, текста, перфоманса, визуальной составляющей: ни один из этих элементов выбрасывать нельзя. Легко вспоминается любой концерт группы — это ультимативный тоталитарный рейв с энергетикой стадионного рока.
Группа Little Big появилась и прославилась именно тогда, когда надо — в сумасшедшем конце 2010-х. В 1980-е в Ленинградском рок-клубе появился мультиформатный ансамбль НОМ с миллиардом солистов, собственными выставками картин и типографией, еще раньше, в конце 1920-х — группа поэтов ОБЭРИУ во главе с Даниилом Хармсом, за секунду разрушившая все устои традиционной литературы. Little Big — это обэриуты сегодняшнего дня, которые создают новый формат. Они вышли из андеграунда и сделали кэмп мейнстримом — подражателей будет еще много.
Текст: Владимир Завьялов
Фото: архивы пресс-служб
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