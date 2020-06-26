«На мой взгляд, бинарный выбор бывает куда злее, чем множественный. И, конечно, когда ты поставлен перед жестким да/нет, очень хочется не нажимать кнопку и думать, что ты вырвался из матрицы. Об этом наша песня «Сложный выбор» — в ней выбирающей душе предложены разнообразные варианты лукаво воздержаться», — добавит пианист группы Ярослав Тимофеев.

Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В феврале 2020-го OQJAV выпустили новую песню «4 птицы» — по признанию фронтмена коллектива Вадима Королева, «максимально личный и нелинейный трек». А в марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова.