Инди-поп трио OQJAV выпустили новый сингл «Честный выбор». О том, как сделать его трудно — а если совсем невозможно, то лучше купить себе пирожных, посмотреть фильм про зомби или включить песни Сергея Сироткина. Послушайте прямо сейчас!
«Если сделать честный выбор невозможно»: послушайте новый сингл группы OQJAV
Как рассказал «Медузе» вокалист OQJAV Вадик Королев, «Честный выбор» — слегка измененный вариант песни «Сложный выбор», вышедшей в 2019 году на мини-альбоме «Кегельбан». «В преддверии всенародного голосования очень захотелось выпустить именно эту версию. Скорее всего, потому что соло на фортепиано в этой версии вышло отчаяннее, злее и радостнее!» — отметил он.
«На мой взгляд, бинарный выбор бывает куда злее, чем множественный. И, конечно, когда ты поставлен перед жестким да/нет, очень хочется не нажимать кнопку и думать, что ты вырвался из матрицы. Об этом наша песня «Сложный выбор» — в ней выбирающей душе предложены разнообразные варианты лукаво воздержаться», — добавит пианист группы Ярослав Тимофеев.
Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В феврале 2020-го OQJAV выпустили новую песню «4 птицы» — по признанию фронтмена коллектива Вадима Королева, «максимально личный и нелинейный трек». А в марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова.
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