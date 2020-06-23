Петебургский диджей и лауреат премии Собака.ru «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 Стас Каливасин создал независимое онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити. Проект продвигает петербургскую локальную сцену (в секретной студии можно услышать все — от EMB и даб-техно до фри-джаза) и готовится к запуску собственного рекорд-лейбла.
Как устроен TESTFM — онлайн-радио, которое продвигает локальную электронную сцену из секретной студии в Петербурге
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Рубашка Brioni; пуловер и брюки Maison Margela (все — ДЛТ).
1. Как появился TESTFM?
Все вылилось из естественной потребности делиться музыкой. Попытки делать интернет-радио я начал в 2008 году — сайт с одной кнопкой, где нон-стоп крутились треки и миксы, которые я находил. Проект в таком виде умер из-за отсутствия ресурсов на техническую реализацию. Как раз в то время запустили сервис SoundCloud, и я трансформировал потоковое вещание в регулярную серию миксов, которую сам и курировал. И только в 2015 году был создан TESTFM.
2. И в чем заключается ваша миссия?
Если честно, сформулированной миссии до момента написания презентаций для спонсоров не было. Сейчас наша миссия — доставлять кайф в моменте, популяризировать местных артистов в Петербурге и продвигать за границу. Если кто-то из музыкантов и лейбл-менеджеров в любой стране мира захочет узнать, а что там вообще в Петербурге происходит, — может зайти к нам в архив и чекнуть записи эфиров. В какой-то момент мне стали писать программные директора клубов и фестивалей и просить рекомендации — кого из интересных диджеев в том или ином жанре я могу посоветовать? Даже появилась идея сделать свое букинг-агентство, может быть, мы к ней вернемся позже.
TESTFM — это реальная возможность для молодых артистов получить опыт. Интересно наблюдать, как они растут от трансляции к трансляции, развиваются и удивляют материалом, а не просто пытаются нахватать чего-то из, условно говоря, трек-листов звезд Boiler Room. Известные петербургские диджеи могут играть тут то, чего не поставишь в клубе. Или, например, анонимно выступить в рамках программы «Увы» — это единственная передача без видеотрансляции, где артисты предстают под вымышленными псевдонимами и значение имеет только музыка.
3. Что было сложнее всего?
Вероятно, TESTFM не отпраздновал бы в этом году пятилетие, если бы два года назад не нашел свой дом. Первое время трансляции велись то из диджей-магазина Baza, то из кабинета в «Тайге», то из дружественных баров, то из квартир музыкантов. Из-за отсутствия локации было сложно планировать сетку вещания так, как мы ее планируем сейчас — на несколько месяцев вперед. Все держалось на голом энтузиазме и периодически оказывалось на грани умирания. В какой-то момент я вообще хотел удалить страницу сообщества. Но, переслушивая чей-нибудь эфир, думал: «Ну уж нет». В 2018 году мы обосновались в индустриальной зоне Петербурга, по соседству со столярными мастерскими. Студия была местом проживания одного из наших друзей — днем эфиры, а вечером он приходил и ложился спать. Все закрутилось уже после третьего выпуска: число подписчиков начало резко расти, диджеи знакомились друг с другом, постепенно формировалось комьюнити. Год назад мы переехали и расширили студию — теперь можем проводить там даже выставки. Адрес остается в секрете, но тем, кто хочет прийти на эфир, мы отправляем его по запросу.
4. Какие жанры музыки играют на ТESTFM?
TESTFM — это не про жанры, а скорее про качество, хороший вкус и искреннюю страсть диджея. Сейчас играет хип-хоп, через час техно, следующий час — экспериментальный лайв с флейтой и синтезаторами. Тут есть такой образовательный музыкальный дискурс — я бы сам сошел с ума, если бы весь день на студии, допустим, играло одно электро. Выступить в эфире может любой человек, музыка которого нам понравится — просто напишите нам и пришлите свой материал. Чаще, конечно, приходится отказывать. Жанровых критериев нет, но есть фильтр собственного вкуса, и порой приходится объяснять желающим, что мы все же делаем радио не на деньги государства и никаких обещаний не давали.
5. Как завоевывать аудиторию, будучи в андеграунде?
На мой взгляд, понятие андеграунда размыто и постоянно мутирует. Но если он и есть, то да — мы находимся в его поле и вещаем для андеграудной аудитории. Я никогда не пытался ее искусственно наращивать и делать что-то для привлечения внимания. Хочется, чтобы показатели были естественные, чтобы нас находили сами. В среднем у выступлений артистов по 5–7 тысяч про- смотров. Рекорд — 1 млн просмотров, но это случайность. Просто как-то раз «ВКонтакте» дали нам промо как развивающемуся сообществу. Играл балеарик хаус, набежала левая многотысячная аудитория, и посыпались комментарии в духе: «А это еще что за …?!». После этого я попросил администрацию «ВКонтакте» промо не делать.
6. Сколько артистов выступало на TESTFM?
К пятилетию мы хотели сделать футболки с именами всех выступавших, но поняли, что это невозможно. За пять лет мы провели более 2 тысяч видеоэфиров, музыкой поделились более 500 человек — это не только Петербург, но Москва и другие города страны. До пандемии к нам часто заглядывали зарубежные электронные музыканты, гастролирующие в России.
7. За счет чего живет комьюнити?
По большей степени комьюнити существует за счет его же участников. Это донаты — спасибо всем, кто поддержал нас во время пандемии и помог оплатить аренду! — продажа мерча, ивенты. Мы также сотрудничаем со спонсорами — алкогольными, и не только, брендами. Размещение логотипов в эфире в начале мне давалось нелегко. Но спонсорство необходимо, чтобы радио продолжало развиваться. На музыкальный репертуар это никак не влияет — иначе мы бы не сотрудничали ни с кем вовсе.
8. Какие планы у TESTFM?
Перед пандемией мы занимались организацией тура — 12 городов от Калининграда до Владивостока. Хотели показать нашим слушателям локальные сцены России. Из-за ситуации с коронавирусом все поставили на паузу. Сейчас запускаем рекорд-лейбл, первый релиз выйдет в конце июня. На нем будет эмбиент от Yenisei (под этим псевдонимом делает музыку петербургский диджей Tennisist), чью музыку мы открыли как раз во время анонимной передачи «Увы». На очереди — Thelonious Bong и Andra Ljos.
9. О чем нужно помнить, создавая независимый проект?
В случае с TESTFM я думал о цели и позволял всему случаться, решал задачи по мере поступления и не загадывал далеко наперед. И до сих пор стараюсь эту естественность внутри комьюнити сохранить, лишний раз не нарушать баланс, быть в большей степени наблюдателем. Наш проект — это сплошной тест. И для меня в том числе. Мне хотелось проверить, можно ли делать то, что любишь, не предавая свои ценности, и при этом зарабатывать на жизнь. В то время по пути на студию строился дом, на котором висело табло с обратным отчетом дней до конца стройки. Я подумал: когда дойдет до нулей, решу, удался ли этот тест и что делать дальше. Сейчас дом уже заселили, и во дворе гуляют дети.
Фото: Елизавета Медунецкая
Стиль: Лима Липа
Благодарим за помощь в проведении и организации съемки "Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга".
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