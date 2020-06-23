Как устроен TESTFM — онлайн-радио, которое продвигает локальную электронную сцену из секретной студии в Петербурге

1. Как появился TESTFM?

Все вылилось из естественной потребности делиться музыкой. Попытки делать интернет-радио я начал в 2008 году — сайт с одной кнопкой, где нон-стоп крутились треки и миксы, которые я находил. Проект в таком виде умер из-за отсутствия ресурсов на техническую реализацию. Как раз в то время запустили сервис SoundCloud, и я трансформировал потоковое вещание в регулярную серию миксов, которую сам и курировал. И только в 2015 году был создан TESTFM.

2. И в чем заключается ваша миссия?

Если честно, сформулированной миссии до момента написания презентаций для спонсоров не было. Сейчас наша миссия — доставлять кайф в моменте, популяризировать местных артистов в Петербурге и продвигать за границу. Если кто-то из музыкантов и лейбл-менеджеров в любой стране мира захочет узнать, а что там вообще в Петербурге происходит, — может зайти к нам в архив и чекнуть записи эфиров. В какой-то момент мне стали писать программные директора клубов и фестивалей и просить рекомендации — кого из интересных диджеев в том или ином жанре я могу посоветовать? Даже появилась идея сделать свое букинг-агентство, может быть, мы к ней вернемся позже.