В Мариинском театре стартует фестиваль «Звезды белых ночей». Открытие посвятят врачам

Первыми гостями Мариинского театра после долгого перерыва в работе станут медицинские работники Петербурга. «Выражая свою благодарность, в этот день театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые помогают городу пройти через серьезное испытание и продолжают спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса», — говорят в театре.

В рамках открытия фестиваля «Звезды белых ночей», который должен был стартовать 17 мая, выступят ведущие солисты оперной труппы под аккомпанемент Симфонического оркестра Мариинского театра. На сцену выйдут Мария Баянкина, Анна Денисова, Татьяна Павловская, Ольга Пудова, Татьяна Сержан, Елена Стихина, Ирина Чурилова, Оксана Шилова, Анна Кикнадзе, Екатерина Семенчук, Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Сергей Скороходов, Гамид Абдулов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Михаил Петренко. Дирижировать обеими программами будет Валерий Гергиев.

Для того, чтобы обеспечить безопасность зрителей во время посещения театра, в Мариинском ограничили количество одновременно присутствующих людей на каждом концерте — не более 500 человек при общей вместимости свыше 1 900. При входе зрителям будут измерять температуру, в зале их рассадят в шахматном порядке, а использование средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции станет обязательным. Как отмечают в пресс-службе театра, все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы в проведении мероприятий 20 июня, заранее прошли тестирование.

Уже сейчас можно приобрести билеты на вечерний концерт, который состоится 20 июня в 20:00 — он будет адресован всем любителям классической музыки и поклонникам Мариинского театра. Также на сайте театра и в социальных сетях будут доступны онлайн-трансляции.