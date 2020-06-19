«Три абсолютно разные песни, с разным характером. Связывает их, наверное, только один момент — записи и настроения работы в дуэте. Если слушать их по порядку, то есть ощущение спуска на дно. Треки становятся мрачней, звук тяжелей. Как будто острые ощущения от спуска на американских горках», — добавляет о релизе Манолли.

Напомним, дебютный сингл петербуржцев TAPENIGHT «Все орут» вышел 28 февраля. Экс-участник Super Collection Orchestra Дима Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Манолли делают колкий нойз в обертке электронных маршей — о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. В марте у дуэта вышел дебютный клип.