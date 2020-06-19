Участники петербургского пост-поп дуэта TAPENIGHT — экс-участник Super Collection Orchestra Дима Батарин и барабанщик Андрэ Манолли — презентовали дебютный мини-альбом «На дне». На пластинке, по признанию музыкантов, записаны «осколки воспоминаний». В частности, композиция Cigarettes of Love авторства Батарина — ее можно было услышать ранее на лайвах «оркестра».
Петербургский пост-поп дуэт TAPENIGHT презентовал дебютный мини-альбом «На дне»
«Это наш дебютный мини-альбом, в который мы вложили еще несколько осколков наших воспоминаний, переживаний и ощущений. Наше творчество все сильнее начинает походить на саундтрек к жизни, к тем или иным моментам, которые когда-то происходили с нами. Эмоции сменяют друг друга от одной к другой, сквозь весь альбом», — рассказал «Собака.ru» Батарин.
«Три абсолютно разные песни, с разным характером. Связывает их, наверное, только один момент — записи и настроения работы в дуэте. Если слушать их по порядку, то есть ощущение спуска на дно. Треки становятся мрачней, звук тяжелей. Как будто острые ощущения от спуска на американских горках», — добавляет о релизе Манолли.
Напомним, дебютный сингл петербуржцев TAPENIGHT «Все орут» вышел 28 февраля. Экс-участник Super Collection Orchestra Дима Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Манолли делают колкий нойз в обертке электронных маршей — о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. В марте у дуэта вышел дебютный клип.
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