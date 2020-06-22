Как дрим-поп-группа «Увула» отказалась от легких денег и больших лейблов, за год став явлением андеграундной сцены

Мы выросли из дворового коллектива и сейчас не совсем осознаем значимость происходящего. До сих пор до конца не понимаем, чем мы заслужили такое внимание. Просто стараемся делать все усердно и упорно, повышать уровень профессионализма и продолжать творить для тех, кто в этом заинтересован. Осенью нам будет пять лет, но это абсолютно не замечается. Все эти годы были невероятно богаты на события — взлеты, падения и яркие воспоминания, те же туры (Осенью 2019 года «Увула» дала 29 концертов по России, Эстонии, Латвии и Украине, — прим. ред.). Но с уверенностью сказать, что стало точкой отсчета, очень сложно.

Писать для себя — достаточно эгоистичный подход, возможный только при обладании каким-то внеземным талантом. Я себя таковым категорически не считаю. Если ты хочешь работать с аудиторией, слушать ее внимательно и считывать желания, ты должен прибегать к анализу своего творчества. Изнанка музыки состоит в том, что ты в течение долгого времени надеешься исключительно на реакцию, которую практически невозможно спрогнозировать. Это одновременно крутое и невероятно сложное обстоятельство, которое на тебя давит. Осознавая это давление и происходит создание. И всегда экспромтом.