Фронтмен группы «Увула» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020!) Алексей Августовский дал «Собака.ru» прогноз о том, что будет происходить с музыкой в ближайшее время, и объяснил, почему покупать мерч — лучшая поддержка музыкантов в период кризиса. А не донаты!
Как дрим-поп-группа «Увула» отказалась от легких денег и больших лейблов, за год став явлением андеграундной сцены
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На Денисе: пиджак и шорты Jacquemus, рубашка Dolce & Gabbana; на Роме: бомбер Celine, ветровка и шорты Stone Island; на Леше: пиджак Jacquemus, рубашка и кеды Dries Van Noten, шорты Bottega Veneta; на Саше: парка Celine, рубашка и брюки Stella McCartney; на Артеме: анорак Bottega Veneta, футболка Raf Simons, брюки Dries Van Noten, кеды Celine (все — ДЛТ)
Мы выросли из дворового коллектива и сейчас не совсем осознаем значимость происходящего. До сих пор до конца не понимаем, чем мы заслужили такое внимание. Просто стараемся делать все усердно и упорно, повышать уровень профессионализма и продолжать творить для тех, кто в этом заинтересован. Осенью нам будет пять лет, но это абсолютно не замечается. Все эти годы были невероятно богаты на события — взлеты, падения и яркие воспоминания, те же туры (Осенью 2019 года «Увула» дала 29 концертов по России, Эстонии, Латвии и Украине, — прим. ред.). Но с уверенностью сказать, что стало точкой отсчета, очень сложно.
Писать для себя — достаточно эгоистичный подход, возможный только при обладании каким-то внеземным талантом. Я себя таковым категорически не считаю. Если ты хочешь работать с аудиторией, слушать ее внимательно и считывать желания, ты должен прибегать к анализу своего творчества. Изнанка музыки состоит в том, что ты в течение долгого времени надеешься исключительно на реакцию, которую практически невозможно спрогнозировать. Это одновременно крутое и невероятно сложное обстоятельство, которое на тебя давит. Осознавая это давление и происходит создание. И всегда экспромтом.
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Афиша тура «Увулы» в 2019 году. 29 городов!
Стыдливо быть артистом, который не пользуется возможностью высказаться или привлечь внимание к проблеме. Все мы знаем как нелегко живется, и если лидеры мнений и существуют, то они должны направлять в правильное русло. Тогда мы сможем в нужный момент объединиться и отстоять правду. У меня есть достаточно активная позиция, я продвигаю ее не только со сцены — стараюсь подключать свои медиа, страницы и профайлы, чтобы доносить определенную мысль и позицию, к которой неравнодушен.
Творчество — один из способов хоть немного абстрагироваться и почувствовать альтернативные эмоции. Все эти вырезки, которые я читаю, максимально удручают, заставляют падать духом. Ничего в пользу того, чтобы людям становилось проще, не делается, мы вынуждены оставаться в каких-то рамках. На правду другие люди в своих интересах плюют, чтобы продвинуть что-то действительно стремное — как отказ от принятия закона о домашнем насилии.
Было не так просто дождаться своего выступления на «Вечернем Урганте», перед нами гостями была очень своеобразная пара актеров со странными выпадами. Случилось такое возвращение к телевизору, которого уже давно нет в повседневной жизни. Но это крупный инфоповод в истории коллектива, мы получили много отзывов — любой артист скажет о важности такого события. Как минимум потому, что твоя бабушка будет очень за тебя рада. Я ограничиваюсь той мыслью, что мы смогли сделать счастливее свои семьи, смогли доказать им, что занимаемся стоящим делом.
Команда передачи разрешила повесить флаг «Увулы», который всегда присутствует на наших выступлениях. Это приятный жест, на который мы не рассчитывали, и отличительная черта от других выпусков — да, определенно, сделать флаг было одним из лучших моих решений. С саундинженерами программы также была отличная коммуникация. Они все крайне приветливые и тактичные челы, а наше общение по поводу финального микса прошло легко — и в эфир пошло ровно то, что мы утвердили сами.
Комьюнити группы «Пасош» «Домашняя работа», резидентами которого мы стали, это симбиоз саппорта и желания попробовать что-то новое, альтернативное — в дистрибуции, позиционировании, продвижении, общении. Пока нет никаких причин для расставания — мы довольны тем, как они помогли нам в рамках последнего релиза (В марте 2020 года «Увула» выпустили мини-альбом «Ничего сверхъестественного», — прим. ред). Когда говорят о лейблах, представляешь гигантов, которые общаются через пресс-секретарей. А здесь живые люди, они с тобой на связи, заинтересованы, чтобы лейбл процветал, был про музыкантов и для них. Это хорошая мотивация для молодых музыкантов делать качественно.
Мы не хотим останавливаться на достигнутом и ищем разные способы записи — сейчас думаем писаться на ленту. Потому что это просто интересно, это то, что нас занимает. В мире музыки много крутых технических штук, которые стоят кучу денег. Когда ты приходишь на студию и платишь за ее аренду, ты можешь все их покрутить и использовать. Это одна из мотиваций, потому что новые способы самовыражения — всегда здорово. Коллективы должны совершенствоваться — в этом ни у кого нет иллюзий.
Многие большие лейблы — это такие архаичные предприятия, заманивающие артистов сомнительными предложениями. Обещают им большие деньги, за которыми скрываются многолетний контракт, тяжелые условия и обязанности релизить несмотря на ментальное состояние. Я читал про артиста Шарлот. Не могу его пожалеть просто потому, что происходящее — ошибка, на которую он имел право. Он пожелал использовать опцию «больше денег прямо сейчас», нежели «репутация». Но это мое субъективное мнение, я, конечно, не знаю всей правды.
Централизация ужасна, я сам стал ее жертвой. Может, если в Петербурге подорожает травка, что-то станет работать быстрее и лучше. Это, конечно же, шутка. Но проблема остается — если ты хочешь творчески реализовываться, тебе будут приходить мысли о переезде. И вариант только один. Сейчас ввиду эпидемии мы получим обновленную карту Москвы и Петербурга, надеюсь, найдутся предприниматели, которые поймут, что артисты давно не давали концерты, они горят желанием. Значит, нужно срочно найти какой-нибудь ангар, привезти туда колонки и впустить людей. Уверен, это может и будет работать.
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Музыканты «Увула» сфотографированы у Дома Громова на Миллионной улице — у скульптурной группы из трех женских фигур, символов плодородия, искусства и мореплавания
Уже немного вою от онлайн-концертов, это эмоционально тяжелый формат. Артисту непривычно, он никого не видит кроме киношников. Нет чувства сопричастности, я забываю слова, никто не подпевает, я нервничаю. Я в клетке, на меня наставлены камеры — и одновременно с этим я должен как-то реализовываться. Зрители хотят вырваться из оков, но у них нет фактической возможности. Всем неудобно, все чувствуют себя ущемлено. Это не та сфера, которая может позволить себе навсегда уйти на удаленку. Нельзя изобрести новый удобный формат музыки для людей, если они не могут видеться вживую.
Прямо сейчас мы отклоняем все предложения по поводу каких-либо мероприятий, подразумевающих донаты для музыкантов. Пострадало такое количество сфер, которые нуждаются в помощи, и музыканты — последние из людей, которых должны спасать. Формат онлайн-концертов важен для благотворительных мероприятий и событий в поддержку различных инициатив — в таком случае я готов принимать в этом участие. Но просить донаты сейчас, в момент, когда все настолько сложно, достаточно неэтичный жест.
Продавать мерч для нас — способ выживания. Человек приобретает его сознательно, по необходимости, чтобы подарить себе эмоцию. Пластинки можно слушать, в вещах спать, беситься и гулять, а когда ты посмотришься в зеркало, будешь с теплом вспоминать об этом. Первый винил «Увулы» я развозил по Москве самостоятельно, мне не сложно поработать курьером. И это забавно — не все сразу понимают, что я не просто работник курьерской службы. Такая работа группы в кризисное время честна, помогает оставаться на плаву самим и радовать других.
Мы передали средства от «Боль на карантине» на помощь врачам. В начале эпидемии фестиваль провел большое онлайн-событие — собрали деньги не только музыкантам, выступившим на нем, но и всем тем, кто когда-либо играл на «Боли» и у кого отменились мероприятия — а у нас из-под носа ушли презентации EP. Они прислали нам определенную сумму денег, которую мы решили отправить в фонд «Созидание» в поддержку медиков — потому что посчитали, что не можем иначе распорядиться этими средствами.
Помогает ли сайд-проект не перегореть в основном? В моем случае я перегорел в сайд-проекте. Год назад у Fleece Flower вышел релиз и я сразу же открестился от него, никак не участвовал в продвижении. Возникли совершенно не те чувства по отношению к выпуску — в этом проекте я проявил себя несколько самонадеянно, руководствуясь сомнительной мотивацией. По итогу материал меня расстроил и я принял решение завершить проект. Какие эмоции должен вызывать альбом перед релизом? Я не очень люблю праздновать дни рождения, но это точно круче них. Это должен быть один из самых лучших дней в году.
История с Fleece Flower в целом доказывает, что я способен вовремя остановиться и сделать выводы — нельзя терять себя, иначе это может очень плохо закончиться. Недавно разговаривал с гитаристом «Пасош» Кириллом Городним, и когда мы обсуждали творческий подход, он сказал мне великолепную фразу: «Я просто пытаюсь себя развлечь». Это жизненное кредо меня очень сильно воодушевило, я теперь буду копировать образ Кирилла.
Летом я вернусь в Петербург и мы начнем работать над новым материалом. В течение всего времени, пока я в Москве, пишу какие-то демки, оставляю их, анализирую. Потом выбираю из них наиболее существенные и яркие, которые мы разбираем с ребятами, когда встречаемся. Для того, чтобы писать музыку, нужно находиться дома — поэтому когда начался карантин, я лично осознал, что мой образ жизни так и называется. Действительно скучаю по мероприятиям, которые помещал — они давали важный эмоциональный фидбек, которого нет сейчас. Утратилась важная часть жизни — но и без нее есть над чем подумать и что можно потом экспортировать в творчество.
Фотографии: Данил Ярощук для «Собака.ru», архив группы.
«Собака.ru»
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«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
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