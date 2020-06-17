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«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»

«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Музыка»! 

Little Big

Музыканты

Панк-поп-рейв группа — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров — стала главным экспортным музыкальным продуктом России конца 2010-х. Клип Skibidi набрал более 420 млн просмотров на YouTube, а песня UNO стала главным хитом Евровидения, несмотря на то, что оно не состоялось в этом году.

Недры

Рэп-исполнитель

Снайпер, барабанщик из петербургского метро и мануальный терапевт Иван Ворошилов (ака Недры) со своим напористым психоделик-рэпом стал одним из самых ярких фрэшменов русской музыки. Выпускает ЕР за ЕР, записал альбом, созданный собственной нейросетью, а его дропов ждут сильнее, чем дропов Канье Уэста.

Стас Каливасин

Диджей

Диджей создал независимое онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити. Проект продвигает петербургскую локальную сцену, а эфиры в секретной студии ведут гуру EBM, даб-техно и фри-джаза.

Теодор Курентзис

Дирижер

Перевез оркестр и хор musicAeterna в Петербург и основал культурно-образовательный центр «Дом радио», где композитор Алексей Ретинский переосмысляет роль мультимедиа-творца, лидер Shortparis и композитор Леонид Десятников дискутируют о будущем искусства, а сам Курентзис дает концерты.

Увула

Музыканты

Дримпоп-группа из коллектива для своих за год превратилась в явление андеграундной сцены. «Увула» во главе с солистом Алексеем Августовским проехала с туром по 29 городам, запустила собственную линейку мерча и выступила в «Вечернем Урганте».

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнера премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»


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