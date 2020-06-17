«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»

Little Big

Музыканты

Панк-поп-рейв группа — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров — стала главным экспортным музыкальным продуктом России конца 2010-х. Клип Skibidi набрал более 420 млн просмотров на YouTube, а песня UNO стала главным хитом Евровидения, несмотря на то, что оно не состоялось в этом году.