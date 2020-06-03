В новом видео, выполненном в стиле компьютерной игры, виртуальный Дорн проводит вечер дома: серфит по Сети, расслабляется за коктейлем и пересматривает свои клипы — например, на композицию Collaba от клипмейкера Айсултана Сеитова. Размеренному времяпрепровождению мешают внезапно обнаруженные сверхспособности — гореть, телепортироваться и даже стрелять лазерами и молниями.

В феврале 2020 года Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали клип на песню «Ренессанс». Композиция вошла в первый за пять лет совместный релиз музыкантов «Три хороших песни», выпущенный в октябре 2019 года. В романтическом видео от режиссера Митти Мисюра, выдержанном в стилистике грустного диско 80-х, один телефон-автомат, море цветов и два страдающих сердца.

В апреле на лейбле Masterskaya вышел совместный мини-альбом Дорна и саунд-продюсера Seven Davis Jr. Numbers. Пластинка была анонсирована в начале месяца — тогда музыканты выпустили 20-минутное лайв-видео, в котором исполнили четыре из пяти композиции, вошедшие в свежий релиз.

Ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».