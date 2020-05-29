Как рассказал «Медузе» соло-гитарист «Кино» Юрий Каспарян, «Мама, мы все тяжело больны» — одна из песен, в которой на басу играет только Игорь Тихомиров, без Саши Титова. «Мы так задумали — какие-то вещи они играют по отдельности, какие-то вместе, в два баса. В «Музыке волн» был один Саша на басу», — добавил музыкант.

«Тут мы впервые используем кусочки видео, которое будем показывать на концерте. Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте конечно это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление. Но что-то представить можно уже сейчас. Это не значит, что все видео будут в таком стиле — они на самом деле довольно разные. Это, скажем так, только одна из стилистик», — поделился планами Каспарян.

На петербургском независимом музыкальном лейбле Maschina Records готовится к выходу неизданный ранее альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка». Лонгплей прошел посекундную реставрацию и будет оформлен редкими аудио и фотоматериалами — а на обложке расположится рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова. Всего на пластинке можно будет услышать 10 треков — в том числе «Ты мог быть героем», представленный в феврале 2020 года.

В ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».

В издательстве «АСТ» вышла книга-альбом американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы». Внутри, помимо фотолетописи процесса становления и развития русского рока и советского арт-андеграунда, неизвестное ранее интервью 23-летнего лидера группы «Кино» Виктора Цоя — про коммерциализацию музыки на Западе, дружбу, новорожденного сына и жену. «Собака.ru» публикует полный его текст.