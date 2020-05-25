Алексеев был участником группы Bad Balance с 2001 по 2016 год, и после перерыва возобновил сотрудничество с коллективом в 2018 году. Музыкант принимал участие в записи песни «Питер, я твой», также являлся участником проекта DA 108, а в 2006 году выпустил сольный альбом. «23 мая Купер сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив…», — сообщил основатель Bad Balance Влад Валов.

Хип-хоп группа Bad Balance основана осенью 1989 году Владом Валовым и Глебом Матвеевым. Коллектив получил всероссийскую популярность в середине 1990-х годов после выхода альбома Налётчики Bad B., а после выхода клипа «Городская Тоска» и альбомов «Город Джунглей» и «Каменный лес» Bad Balance стала культовой. На счету коллектива 12 студийных альбомов, 11 официальных сборников и более 40 видеоклипов.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Романа Алексеева.