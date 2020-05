Леди Гага и Ариана Гранде выпустили клип на совместный трек Rain on Me

«Как‑то я плакала так много, что мне казалось, будто это никогда не закончится. Вместо того, чтобы бороться, я решила поделиться этими чувствами. Ариана Гранде, спасибо тебе за твою силу и дружбу. Покажем им, на что мы способны», — написала Леди Гага в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, трек Rain On Me станет частью шестого студийного альбома Гаги Chromatica, релиз которого назначен на 29 мая. Тем временем, Ариана Гранде в мае возглавила рейтинг Billboard Hot 100. Вместе с Джастином Бибером она записала песню Stuck with U. Песня была записана в благотворительных целях: деньги с ее продаж идут на помощь детям медицинских работников.

Ранее на неделе музыкальная группа «Самое большое простое число» презентовала сингл «Нежно» с призывом делать нежно все, «что бы ты ни делал». Певец и лицо Gucci Гарри Стайлс же презентовал самое сексуальное видео этой весны весны. В одном из кадров он был одет в джинсы из эко-денима, полосатый свитер и шелковый шарф с цветочным принтом из осенне-зимней коллекции бренда, которым руководит Алессандро Микеле.

Хип-хоп артист Недры сегодня, 22 мая, выпустил новый, третий по счету мини-альбом «Выход силы», а Кара Делевинь дебютировала в роли режиссера она сняла клип на песню Crying In The Mirror близкой подруги Рэйни Куэлли, известной под псевдонимом Rainsford, а на главную роль пригласила Кайю Гербер.



