Хип-хоп артист Недры выпустил новый мини-альбом «Выход силы»

Иван Ворошилов занимается музыкой уже более 10 лет. За это время артист сменил несколько проектов и жанров, обосновался в Петербурге, и к 2019 году заявил о себе как Недры — выпустив дебютный релиз «Бивни». «Недры — первый проект, за который я взялся серьезно. У меня есть команда. О прошлых моих движениях не все знали, для большинства людей в этом мире я реально новичок. Недры для меня самого — это что-то новое», — рассказывал Иван о своем новом проекте в интервью The Flow.

На счету музыканта в рамках проекта Недры два мини-альбома — дебютный «Бивни», выпущенный в 2019 году, и «Нейро», презентованный в начале 2020-го. В марте Недры в составе шоукейса радиостанции Studio 21 выступил на вечеринке в петербургском ресторане «Студия». «Собака.ru» тоже была — показываем и рассказываем, что происходило.