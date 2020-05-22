Хип-хоп артист Недры выпустил новый, третий по счету мини-альбом «Выход силы». На пластинке — пять треков, в том числе «Занят делом», презентованный за неделю до официального релиза EP.
Хип-хоп артист Недры выпустил новый мини-альбом «Выход силы»
В рамках нового мини-альбома музыкант Иван Ворошилов экспериментирует со звуком и трансформирует жанр. На свежем релизе он идет в сторону грайма и психоделического хип-хопа, превращая каждый трек в смесь инструменталов, вокальных ходов и образов — о кайфе заниматься своим делом, кэше и выходе из зоны комфорта на «управляемом заносе». «Благодарю всех, кто стал часть этого релиза. Спасибо, что делаете это возможным! Мы набираем обороты и, надеюсь, вы вместе с нами. Таков путь!» — поделился музыкант.
Иван Ворошилов занимается музыкой уже более 10 лет. За это время артист сменил несколько проектов и жанров, обосновался в Петербурге, и к 2019 году заявил о себе как Недры — выпустив дебютный релиз «Бивни». «Недры — первый проект, за который я взялся серьезно. У меня есть команда. О прошлых моих движениях не все знали, для большинства людей в этом мире я реально новичок. Недры для меня самого — это что-то новое», — рассказывал Иван о своем новом проекте в интервью The Flow.
На счету музыканта в рамках проекта Недры два мини-альбома — дебютный «Бивни», выпущенный в 2019 году, и «Нейро», презентованный в начале 2020-го. В марте Недры в составе шоукейса радиостанции Studio 21 выступил на вечеринке в петербургском ресторане «Студия». «Собака.ru» тоже была — показываем и рассказываем, что происходило.
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