СБПЧ презентовали сингл «Нежно» и анонсировали новый альбом

Юбилейный полноформатный альбом группы «Самое большое простое число» «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома.

В ноябре 2019 года СБПЧ презентовали клип на песню «Часы» — вошедшую в альбом «Наверное, точно», презентованный в августе этого года. Режиссером новой видеоработы коллектива «Самое большое простое число» выступила Таня Муиньо, ранее снявшая для музыкантов клип на песню «Злой» — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств.

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