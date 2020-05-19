Музыкант Питер Хук и его группа The Light выпустили выпустили запись трехчасового трибьют-концерта Joy Division, бас-гитаристом которого был сам Хук. Лайв выпущен к 40-летию смерти фронтмена группы Joy Division Иэна Кертиса.
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Музыкант Питер Хук и его группа The Light выпустили выпустили запись трехчасового трибьют-концерта Joy Division, бас-гитаристом которого был сам Хук. Лайв выпущен к 40-летию смерти фронтмена группы Joy Division Иэна Кертиса.
Концерт So This Is Permanent состоялся 18 мая 2015 года в церкви Christ Church в английском городе Маклсфилде, откуда Кертис родом. Ранее запись нигде не публиковали — сейчас она находится в открытом доступе на YouTube, а в июне 2020 года будет выпущена на DVD.
«Это церковь, в которую Иэн ходил в детстве, когда пел в хоре. Нас пригласили устроить благотворительный концерт, чтобы спасти ее, что мы и сделали — она все еще стоит на своем месте. Мы сыграли все написанные и записанные песни Joy Division за несколько часов, чем я был чрезвычайно горд», — рассказал NME Питер Хук.
Группа Joy Division, ставшая легендой пост-панк-музыки, была основана в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Музыканты коллектива были одними из первых, «кто делал упор не на ненависть и энергию, а на настроение и экспрессию, расчищая дорогу меланхолической альтернативной музыке 1980-х годов».
Просуществовав около трех лет и выпустив два полноформатных альбома, группа распалась в 1980 году — после самоубийства вокалиста и автора песен Иэна Кертиса. Оставшиеся участники Joy Division — Стивен Моррис, Питер Хук и Бернард Самнер — через несколько месяцев спустя образовали группу New Order.
Вокалист и автор песен Joy Division Иэн Кертис страдал эпилепсией, а весной 1980 года, несмотря на перспективы группы, находился в состоянии депрессии. Он повесился в своем доме в Маклсфилде 18 мая — через несколько недель после первой попытки самоубийства. «Предсмертная» песня Кертиса Love Will Tear Us Apart стала одной из самых перепеваемых песен по всему миру.
Напомним, 10 сентября 2019 года могло бы исполниться 55 лет Егору Летову — поэту, музыканту, художнику и бессменному лидеру группы «Гражданская оборона». В память об одной из культовых фигур отечественной рок-музыки 27 современников и представителей нового поколения записали альбом-трибьют «Без меня» — от петербуржцев Sonic Death и Гречки до Найка Борзова и «Ленинграда».
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