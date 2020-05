Концерт So This Is Permanent состоялся 18 мая 2015 года в церкви Christ Church в английском городе Маклсфилде, откуда Кертис родом. Ранее запись нигде не публиковали — сейчас она находится в открытом доступе на YouTube, а в июне 2020 года будет выпущена на DVD.

«Это церковь, в которую Иэн ходил в детстве, когда пел в хоре. Нас пригласили устроить благотворительный концерт, чтобы спасти ее, что мы и сделали — она все еще стоит на своем месте. Мы сыграли все написанные и записанные песни Joy Division за несколько часов, чем я был чрезвычайно горд», — рассказал NME Питер Хук.

Группа Joy Division, ставшая легендой пост-панк-музыки, была основана в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Музыканты коллектива были одними из первых, «кто делал упор не на ненависть и энергию, а на настроение и экспрессию, расчищая дорогу меланхолической альтернативной музыке 1980-х годов».

Просуществовав около трех лет и выпустив два полноформатных альбома, группа распалась в 1980 году — после самоубийства вокалиста и автора песен Иэна Кертиса. Оставшиеся участники Joy Division — Стивен Моррис, Питер Хук и Бернард Самнер — через несколько месяцев спустя образовали группу New Order.

Вокалист и автор песен Joy Division Иэн Кертис страдал эпилепсией, а весной 1980 года, несмотря на перспективы группы, находился в состоянии депрессии. Он повесился в своем доме в Маклсфилде 18 мая — через несколько недель после первой попытки самоубийства. «Предсмертная» песня Кертиса Love Will Tear Us Apart стала одной из самых перепеваемых песен по всему миру.