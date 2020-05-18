Лето, море и оооооочень много прикосновений. Гарри Стайлз презентовал клип на песню Watermelon Sugar



Над видео работал дуэт режиссеров Bradley&Paolo, которые до этого снимали клипы для Дуа Липы, Charlie XCX, Tove Lo, Juice WRLD и других музыкантов.

По слухам, у трека Watermelon Sugar есть и второе значение. Посвящение «прикосновениям», которое всплывает в качестве вступительного титра, только напоминает о так старательно отрицаемых самим Стайлзом эротических смыслах. Впрочем, и пляж в Малибу как место действия, и окружение из девушек, поедающих арбуз, и игнорирование любых правил социальной дистанции, о которых невозможно не вспоминать в период пандемии, только подыгрывают этой версии.

Напомним, Watermelon Sugar — четвертый сингл из альбома Fine Line, который Гарри Стайлз выпустил в 2019 году. Всего на пластинке 12 треков, а сам музыкант признавался, что его альбом подойдет для того, «чтобы заниматься сексом и грустить». Fine Line стал вторым студийным альбомом музыканта после именного релиза 2017 года Harry Styles. В августе Gucci показали рекламную кампанию гендерно-нейтрального аромата Mémoire d'une Odeur, амбассадором которого стал Стайлз.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.