Рианна, Эд Ширан, Coldplay и другие музыканты примут участие в онлайн-фестивале BBC Radio 1



Изначально фестиваль планировалось провести в Кэмпердаун парке в Шотландии, однако из-за коронавируса его было решено отменить. В итоге событие пройдет на официальном сайте BBC Radio 1, а также по радио 23, 24 и 25 мая.

В программе мероприятия уже заявлены выступления Рианны, Билли Айлиш, Kings of Leon, Foo Fighters, Кэти Перри, Джей-Зи, Снуп Дога и других музыкантов6 которые были записаны в прошлые годы. В прямой эфир из своих домов выйдут Сэм Смит, HAIM, Anne-Marie, Рита Ора, Элли Голдинг и другие.

«Я очень рад, что нам удастся показать слушателям новую версию Big Weekend в этом году... Онлайн-фестиваль станет отличной возможностью вновь пережить некоторые из наших любимых выступлений прошлых лет и, пусть с технической точки зрения это будет кошмаром, возможность услышать наших любимых музыкантов прямо у них дома станет для всех чем-то веселым, что можно будет увидеть и услышать за время выходных. А если все пойдет не по плану, мы просто обвиним пандемию и скажет, что хотя бы старались», — рассказывает один из ведущих BBC Radio 1 Грег Джеймс.

Сейчас в России проходит VK Fest. Социальная сеть «ВКонтакте» также изменила формат его проведения и теперь ведет трансляции в режиме онлайн. Само событие продлится семь дней с 15 по 21 мая, а в лайнапе заявлены Лауд», Cream Soda, «Мумий Тролль», Noize MC и другие музыканты.



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