Flow Festival в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса

«Безопасность гостей, артистов, сотрудников, подрядчиков и рабочих первостепенна и должна быть обеспечена при любых обстоятельствах. К сожалению, сейчас стало понятно, что активная подготовка такого большого события как Flow Festival, который должен состояться всего через несколько месяцев, небезопасна. Даже в такие странные времена, какие мы переживаем сегодня, чувство общности и значимость культуры не теряют своей важности. Мы надеемся увидеть ценителей музыки, искусства и гастрономии на Flow в следующем году», — сообщили организаторы.

В настоящий момент организаторы Flow Festival приступили к планированию фестиваля в 2021 году — программу объявят как только будут готовы. В следующем году фестиваль пройдет в Хельсинки с 13 по 15 августа — приобретенные билеты на Flow-2020 будут действительны и на новые даты. Также можно оформить возврат. «Мы надеемся, что как можно больше людей поддержат Flow в этой исключительной ситуации и сохранят свои билеты для следующего года. Вы можете обновить свои билеты на один и два дня и посетить отдельные дни Flow Festival 2021, когда будет анонсирована программа по дням», — отмечают они.

В 2020 году Flow Festival должен был пройти в Хельсинки с 14 по 16 августа. На сцену фестиваля должны были выйти грайм-исполнитель Stormzy, R&B певица FKA twigs, соул-исполнитель Michael Kiwanuka, канадец Mac Demarco и американская фолк-группа Bon Iver. Хедлайнером были заявлены легенды инди-рок сцены, нью-йоркцы The Strokes, выпустившие в апреле 2020 года шестую пластинку The New Abnormal.

В 2019 году фестиваль музыки и визуальных искусств Flow прошел с 9 по 11 августа. Тогда на сцене выступили The Cure, Tame Impala, Robyn, Father John Misty, Modeselektor, Mitski, CupcakKe, Yves Tumor, Makaya McCraven, Amnesia Scanner, Gasellit, Ville Valo & Agents, Ruusut, Iisa, Sofa, Jaakko Eino Kalevi и другие.

В 2018 году среди приехавших в финскую столицу артистов были Arctic Monkeys, Lykke Li, Fever Ray, Fleet Foxes, Kevin Morby, Shame, Lake Jons, Kynnet, Kakkahдtд-77, Anna Puu, Lxandra и IBE, а также «крестная мама панк-рока» Патти Смит, Kendrick Lamar, St. Vincent, Grizzly Bear, Bonobo, Mura Masa, Alma, Sigrid, Brockhampton, Helena Hauff, Moodymann, Kube x Eevil Stцц, Vesta, 3TM in 3D и Onni Boi. Помимо этого на Flow приехала актриса и певица Шарлотта Генсбур.