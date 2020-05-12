Obladaet и Недры дадут онлайн-концерт

Хэдлайнером станет Obladaet. Он проведет лайв в формате иммерсивного шоу на нескольких локациях.

«Это арт-перфоманс. Шесть локаций. Все шлягеры, ответы на вопросы — плюс новый трек. Мы покажем, как делаем это в онлайне в 2020-м», — приводит цитату рэпера «Афиша Daily»

Стрим будет доступен бесплатно во всех социальных сетях проекта. Уже сейчас поклонники могут задать свои вопросы в Instagram-аккаунте Live Systema. Ответы на лучшие из них, слушатели смогут узнать во время трансляции.

Ранее запустилась появилась новая платформа Onlineup, цель которой — поддержать российскую музыкальную индустрию во время пандемии. На ней собрали артистов, профессионалов шоу-бизнеса и меломанов — в прямом эфире здесь можно общаться и учиться у специалистов шоу-бизнеса, найти менеджера и новых поклонников, показать свое творчество в формате шоу-кейса или просто смотреть выступления. А совсем недавно «Яндекс.Музыка» запустила проект «Изоляция — моя профессия», в рамках которого специалисты самых разных профессий, которые много времени проводят в сложных условиях и вдалеке от близких, делятся своими плейлистами и советами по изоляции.



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