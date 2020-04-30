«Собака.ru» публикует неизвестное интервью 23-летнего лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Отрывок из интервью, эксклюзивно на «Собака.ru»:

Джоанна: Как ты познакомился с Юрием и Густавом?

Виктор: Не знаю даже, как-то случайно получилось. Сначала познакомился с Юриком (Каспаряном – Прим.ред.), а потом, наверное, через полгода с Густавом. До этого, наверное, года два я был как бард. Но все мне помогали. «Аквариум» помогали играть и записываться. Все друг другу помогают.

Джоанна: Такое ощущение, что вы никогда не ссоритесь. Другие группы распадаются, там вечно какие-то ссоры происходят, а «Кино» кажется очень крепкой группой.

Виктор: Ну мы с Юриком и Густавом друзья. Насчет басиста не знаю, Титов сказал, что готов играть с нами всегда, если только я захочу, но я не знаю. «Кино» — это мы трое и другие, кто иногда с нами играет.

Джоанна: Ваша троица чуть ли не самые молодые из всех ленинградских групп.

Виктор: Самые молодые из тех, кто уже много лет играет. Сейчас есть группы моложе нас, но они только начинают.