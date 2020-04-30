В издательстве «АСТ» вышла книга-альбом американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы». Внутри, помимо фотолетописи процесса становления и развития русского рока и советского арт-андеграунда, неизвестное ранее интервью 23-летнего лидера группы «Кино» Виктора Цоя — про коммерциализацию музыки на Западе, дружбу, новорожденного сына и жену. «Собака.ru» публикует полный его текст.
«Собака.ru» публикует неизвестное интервью 23-летнего лидера группы «Кино» Виктора Цоя
Интервьюером выступает сама Джоанна Стингрей — первую половину разговора она вместе с Цоем ведет по-английски и говорит специально упрощенно, чтобы ему было легче понимать вопросы, а вторую с переводчиком. Они обсуждают грядущее выступление в Рок-клубе — помимо «Кино» в лайн-апе заявлены группы «Зоопарк» и «Аквариум» — говорят о новорожденном сыне Цоя и том, каково это — быть рок-музыкантом с маленьким ребенком и ежемесячным доходом в размере 70 рублей.
Джоанна Стингрей — Виктору Цою
Отрывок из интервью, эксклюзивно на «Собака.ru»:
Джоанна: Как ты познакомился с Юрием и Густавом?
Виктор: Не знаю даже, как-то случайно получилось. Сначала познакомился с Юриком (Каспаряном – Прим.ред.), а потом, наверное, через полгода с Густавом. До этого, наверное, года два я был как бард. Но все мне помогали. «Аквариум» помогали играть и записываться. Все друг другу помогают.
Джоанна: Такое ощущение, что вы никогда не ссоритесь. Другие группы распадаются, там вечно какие-то ссоры происходят, а «Кино» кажется очень крепкой группой.
Виктор: Ну мы с Юриком и Густавом друзья. Насчет басиста не знаю, Титов сказал, что готов играть с нами всегда, если только я захочу, но я не знаю. «Кино» — это мы трое и другие, кто иногда с нами играет.
Джоанна: Ваша троица чуть ли не самые молодые из всех ленинградских групп.
Виктор: Самые молодые из тех, кто уже много лет играет. Сейчас есть группы моложе нас, но они только начинают.
Полный текст интервью читайте на «Собака.ru».
Напомним, первая книга Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес» вышла 28 марта. Переводчиком книги «Стингрей в Стране Чудес» выступил Александр Кан — он снабдил издание довольно обширным аппаратом примечаний и комментариев, так как многие имена, топонимы и факты как из советских, так и из американских реалий 80-х годов сегодняшнему читателю неизвестны, а знание их важно для понимания исторического контекста.
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