Пока фронтмен The Rolling Stones поет «Жизнь была так прекрасна, затем мы все оказались взаперти. Почувствуй себя привидением в городе-призраке», в клипе на композицию демонстрируются кадры опустевших городов — Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Киото, Осло, Торонто и Маргита.

Запись Living In a Ghost Town велась еще до начала пандемии коронавируса и введения всеобщего карантина, однако заканчивали ее музыканты уже будучи самоизолированными. Участники The Rolling Stones поняли, что песня отражает сегодняшнюю действительность, поэтому решили не откладывать релиз. Предполагается, что композиция войдет в новый альбом группы.

Британская рок-группа The Rolling Stones была образована 12 июля 1962 года. Коллектив, многие годы соперничавший по популярности с The Beatles, считается одним из самых влиятельных и успешных в истории рока. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты, а авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание.

The Rolling Stones выпустили в Великобритании двадцать три студийных и восемь концертных альбомов. Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада.