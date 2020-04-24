«Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари —любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами. Что касается Warner Music — это наш первый опыт сотрудничества с мэйджором звукозаписывающей индустрии, в которой за последнее время произошло много изменений, и мне хочется верить, что мы нашли достойного партнера с которым вместе сможем дать слушателям шанс созерцать явную, но иногда такую ускользающую от внимания красоту современной рок сцены», — рассказал фронтмен «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

«Мы воодушевлены предстоящим сотрудничеством с группой «Мумий Тролль», которая вот уже столько лет находится в авангарде современной музыки, создавая жанры и смело исследуя новые формы представления музыкального материала. Мы горды и рады пойти по этому пути вместе, и надеемся это будет долгое увлекательное путешествие, полное экспериментов и ярких открытий», — отметил генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов.

Группа «Мумий Тролль» была основана в 1983 году ее бессменным лидером и идеологом Ильей Лагутенко. Дебютная пластинка коллектива «Новая луна апреля» была презентована в 1985 году — с тех пор на счету группы 17 релизов. В 2001 году «Мумий Тролль» представляли Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», где заняли 12 место.